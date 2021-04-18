تحد كبير.. خالد زيدان يتعاقد على تحويل «سيرابيوم» لفيلم سينمائي

بعد مطالبات من قراء ونقاد

تستعد شركة أفلام مصر العالمية لإنتاج فيلم "سيرابيوم"، وهو عن رواية بنفس الاسم للروائي خالد زيدان.

وكان زيدان قد قال لـ"الدستور" أنه كتب المعالجة السينمائية للرواية وقام بعرضها على شركة الإنتاج التي تحمست للعمل، وطلبت فقط بعد التعديلات على السيناريو ثم اعتمدته ليتم انتاجه في الفترة المقبلة، موضحا أن "سيرابيوم" حول عارف الزيني الذي يستقبل رسائل مجهولة المصدر، و هي عبارة عن 7 ألغاز مُشفّره بشفرة مورس تقود مبيعاً لمعرفة، سر طُمس منذ آلاف السنين لم يكن ينبغي عليه معرفته و يدفع ضريبة الفضول، و هنا يكون سؤال الرواية "هل يتلخص عقاب الله في عدم فِهم رسائل".

- تفاصيل المشروع

وتابع:" جاء هذا المشروع بعد أن انتهيت من تحويل روايتي الأولى التي صدرت عن دار تويا للنشر والتوزيع تحت عنوان "افيزيا"، وبعدها تم عرضها كمسرحية بواسطة فرقة "فن محوج" على مسرح الهوسابير،وكذلك تم بيع حقوقها كمسلسل قصير من 6 حلقات.

وأضاف الكاتب الروائي :" أما رواية سيرابيوم و التي صدرت عن نفس الدار فقد قمت بتحويلها إلى سيناريو بعد آراء كثيرة من قراء ونقاد، طالبتني بهذا لثقتهم في أن العمل سيحوز الإعجاب، خاصة وأن أحداثها مشوقة وفيها بعد درامي وتصلح للسينما تماما".

وواصل:" كان حلم من أحلام حياتي أن يوضع اسمي مع يوسف شاهين وهو الذي كان شريكا لشركة أفلام مصر العالمية مع جابي خوري والتي ستنتج فيلمي، والحقيقة كنت متيما باعماله، وهذا ما دفعني لأن أعرض فكرة سيبرابيوم على شريكه جابي خوري والذي تحمس للفكرة كما ذكرت، ولم نأخذ وقتا طويلا في الاتفاق خاصة وانني ن سيكتب السيناريو وهذا ما يمثل تحديا كبيرا لي".

يذكر أن خالد زيدان روائي مصري ومحاضر جامعي في كلية اللغات، صدرت له روايتان هما "أفيزيا" عن دار اكتب للنشر والتوزيع عام 2016، ورواية "سيرابيوم" 2020، والتي صدرت عن دار تويا للنشر والتوزيع.

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