سينما الهناجر بالأوبرا تواصل عروض المهرجان القومى للسينما.. الليلة

في إطار عروض أفلام الدورة الثالثة والعشرون من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر مارس الماضى٬ تتواصل في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ سينما الهناجر بأرض الأوبرا٬ التابعة لقطاع الصندوق، في تقديم العروض المشاركة للجمهور٬ حيث يعرض عدد من الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة و التحريك.

وتعرض ضمن أفلام المهرجان القومي للسينما المصرية٬ كل من:

الأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة التالية: "رحلة العقباوي"٬ وتدور أحداث الفيلم حول أسرة تعمل على صيد الأفاعى والزواحف والتي تمثل مورد رزقها.

فيلم "رسالة لوالدي"٬ ويدور حول سيدة فى السابعة والعشرين من العمر أجبرها والديها على الزواج قبل بلوغها السن القانوني.

فيلم "إسمي نور" ويدور حول "نور" الطفلة صاحبة متلازمة داون والتي تتمرد على نظرات المجتمع لها فتصبح بطلة.

فيلم "يوميات ماسح أحذية" ويدور الفيلم حول يوميات ماسح أحذية عجوز في شوارع القاهرة.

ومن أفلام التحريك تعرض أفلام : "فرح" ويدور حول الطفلة فرح التي تعانى من انشغال أبويها عنها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لكن من خلال أمها تعرف كم كانوا يستمتعون بالجلوس مع بعضهم وقتاً أطول فى الماضى، فتتمنى لو يعود بها الزمن إلى الوراء.

فيلم "يا خبر" وتدور أحداث الفيلم حول نورا التي تنساق دائما وراء أخبار وسائل التواصل الاجتماعي وما تسمعه من صديقاتها دون التيقن من مصداقية الخبر ومصادره.

فيلم "عيدنا فرح" ويحكي قصة الطفلة فرح التي تنتهز قدوم عيد الفطر لتمارس طقوسها المعتادة في هذا اليوم مع أصدقائها وعائلتها.

"أغنية رمضان" هو عبارة أغنية رسوم متحركة تحمل قيم عن رمضان.

ومن الأفلام الروائية القصيرة تعرض أفلام "يوم الفرح" ويدور حول مصطفى وهو شخص منظم جداً، قام بالتخطيط لإحداث يوم جيد، إلا أنه يتعرض لمواقف غير متوقعة.

فيلم "طير" ويدور حول موظف مهتم بتربية عصفورين، ترك زوجته منذ فترة وجيزة وأهمل نفسه وحياته وانقطع علاقته بوالدته منذ هروب زوجته.

فيلم "هذه ليلتي" ويدور حول فتاة تشعر بالسعادة بعيدًا عن زوجها بسبب قسوته الواضحة وضعف وجهل أمها فى الحفاظ على حقوقها.

فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" تدرك الفتاة صخب ماتراه وردود لأفعال على تساؤلاتها المتكررة.

هذا وتقام العروض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.