الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوشكوف ينصح ممثلى الخارجية الأمريكية بالتوقف لحظة لتناول تويكس

السيناتور الروسي
السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف

نصح السناتور الروسي أليكسي بوشكوف ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن تصريحاتهم حول "حق الرد على العقوبات المضادة التي تفرضها روسيا"، بأن "يتوقفوا للحظة وأن يأكلوا تويكس".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” قال: "من الأفضل أن لا ترد وزارة الخارجية، التي احتفظت بحق الرد على الإجراءات الروسية المضادة".

وأضاف: "ينبغي على ممثلي وزارة الخارجية الأمريكية، قراءة بيان الرئيس جو بايدن حول رغبة واشنطن في وقف التصعيد مع روسيا".

وتابع: "بخلاف ذلك، فإن القمة التي يخطط لها بايدن لن تعقد بالتأكيد. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات بالفعل على روسيا.. و من الأفضل أن يتوقف ممثلو وزارة الخارجية للحظة، وأن يأكلوا تويكس"، في إشارة إلى إعلان شهير لأصابع البسكويت بالكراميل "تويكس Twix".

و أعربت واشنطن، في وقت سابق، عن "أسفها لقرارات موسكو وأعلنت حق الرد عليها"، مشيرة إلى أن "العقوبات الروسية المضادة تؤدي إلى التصعيد".

وفرضت الولايات المتحدة إجراءات تقييدية جديدة ضد موسكو في الـ15 من أبريل، إذ شملت القيود 32 فردا وجمعية، بما في ذلك "منع المؤسسات المالية الأمريكية من شراء سندات حكومية روسية أثناء الطرح الأولي بعد الـ14 من يونيو، بالإضافة إلى طرد عشرة دبلوماسيين روس من البلاد".

من جهتها، نشرت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، قائمة بالإجراءات التي اتخذتها موسكو ردا على العقوبات الأمريكية، ومنها "إرسال السفير الأمريكي إلى بلاده للتشاور، و الإعلان عن إيقاف الرحلات القصيرة الأمد للبعثات الدبلوماسية الأمريكية. وكذلك تقليص حركة الدبلوماسيين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد، و دعوة 10 دبلوماسيين أمريكيين إلى مغادرة روسيا".

كما أفادت الوزارة بأنها تخطط لإنهاء أنشطة الصناديق والمنظمات غير الحكومية الأمريكية، الخاضعة لسيطرة وزارة الخارجية أو المؤسسات الحكومية الأخرى للولايات المتحدة، في أراضي روسيا.

ومنعت موسكو، بالإضافة إلى ذلك، 8 مسؤولين حاليين و سابقين في الإدارة الأمريكية من دخول البلاد.

وفي وقت سابق ، وجه سيناتور روسي في كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول العلاقات الأمريكية الروسية ما يدل على أن بايدن ينوي انتهاج السياسة المتشددة تجاه روسيا.

وقال بايدن في كلمته إنه يعتزم اتخاذ الموقف المسؤول تجاه روسيا، ويريد أن تتعامل الدولتان معا مع المشاكل العالمية.

ورأى السيناتور أليكسي بوشكوف، رئيس لجنة السياسة الإعلامية في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، أن الولايات المتحدة تريد مرة أخرى "تخدير روسيا بوعود غامضة".

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