تفاصيل فعاليات صندوق التنمية الثقافية سادس أيام رمضان

تنطلق في التاسعة من مساء اليوم الأحد٬ الموافق السادس من شهر رمضان٬ عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية٬ التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية٬ في عدد كبير من المراكز الثقافية التابعة للصندوق.

ويستقبل مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر وبالقرب من المشهد الحسيني٬ أمسية روحانية للإنشاد الصوفي٬ تحت عنوان "طقوس السمو"٬ والتي تنظمها مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية٬ وتحييها فرقة "سماع للإنشاد والموسيقي الروحية" بقيادة ورؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح٬ والأداء التمثيلي لهاني عبد الحي.

تتضمن فقرات الحفل باقة متنوعة ومميزة من أجمل ما قدمته الفرقة عبر تاريخها الطويل٬ من وقت تأسيسها في العام 2007 علي يد الفنان انتصار عبد الفتاح٬ بقبة الغوري ضمن مشروع إحياء فنون القاهرة التاريخية وفلسفة قبة الغوري٬ نذكر من بينها: رضينا يا أبا الزهراء رضينا٬ قمر سيدنا النبي قمر٬ سيدنا النبي٬ يا جمال النبي٬ نور النبي٬ رسالة سلام٬ قمر الليالي٬ إسلمي يا مصر إنني الفدا٬ دعوني ..دعوني أناجي حبيبي٬ وغيرها. هذا ويشارك فى الحفل فرقة إندونيسيا للإنشاد، مجموعة "أكابيلا" للترانيم الكنائسية٬ وفرقة سماع للرقص الصوفى المولوى.

في سياق متصل وفي التاسعة مساء نفس اليوم٬ يحتفل بيت المعمار المصرى٬ بمقره ببيت على لبيب بميدان القلعة٬ بذكرى إفتتاحه الذى يتزامن مع الإحتفالات بيوم التراث العالمى.

يذكر أن "بيت المعمار المصري" التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ يغطي تاريخ العمارة في مصر بترتيب زمني. من خلال مجموعة متنوعة من الأوراق التوضيحية والتصوير والرسومات والنماذج المصغرة؛ كما يتم تغطية تاريخ العمارة في مصر من عصور ما قبل التاريخ حتى الآن. ومنذ نشأة الحضارة المصرية، ونشأة العمارة الشعبية في المناطق الريفية والصحراوية، في التحضر القديم وفي المدن، والعمارة النوبية، والعمارة المصرية القديمة، والعمارة اليونانية الرومانية، والعمارة القبطية، والعمارة الإسلامية، والعمارة الخديوية.

كما يستضيف بيت السحيمي في مقره الكائن بشارع المعز٬ سهرة فنية للفنون والموسيقي الشعبية٬ والتي تقدمها فرقة النيل للآلات الشعبية.

وتقدم الفرقة عرضها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية (الربابة - السلامية - المزمار- الصاجات – الطبلة) كما يقوم بالغناء بمصاحبة الرقص منشد شعبي يعتمد على التلقائية والإنشاد الديني.

عناصر الرقص بالفرقة تعتمد على راقص التنوره (اللفيف) والراقصين (الحناتية) الذين يرقصون بآلة الإيقاع (المزهر) وجميع أفراد الفرقة من راقصين وموسيقيين هم فنانون تلقائيون تعلموا فنون الرقص والعزف والغناء عن آبائهم وأجدادهم.