أسعار مواد البناء فى مصر اليوم  الأحد 18-4-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 18-4-2021، وفقًا للتحديثات الأولى في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 18-4-2021

أسعار الحديد اليوم

يتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.

ويضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.

سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيهًا

سعر طن الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه

سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه

سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه

سعر طن حديد مصر الكومى 13300 جنيه

سعر طن حديد المعادى 13300 جنيه

سعر طن حديد العشرى 13300 جنيه

سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيهًا

سعر طن أسمنت النصر 750 جنيهًا

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيهًا

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيهًا

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيهًا

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيهًا

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيهًا

سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيهًا

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيهًا

سعر طن أسمنت السويس 770 جنيهًا

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيهًا

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا

سعر طن اسمنت السويدى 795 جنيهًا

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيهًا

سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيهًا

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيهًا

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيهًا

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيهًا