أسعار مواد البناء فى مصر اليوم الأحد 18-4-2021
يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 18-4-2021، وفقًا للتحديثات الأولى في الأسواق المحلية المصرية.
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 18-4-2021
أسعار الحديد اليوم
يتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.
ويضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.
سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.
سعر طن حديد بشاى للصلب 13500 جنيه
سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيهًا
سعر طن الحديد عطية 13400 جنيه
سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه
سعر طن الحديد مراكبى 13300 جنيه
سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه
سعر طن حديد مصر الكومى 13300 جنيه
سعر طن حديد المعادى 13300 جنيه
سعر طن حديد العشرى 13300 جنيه
سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه
أسعار الأسمنت اليوم
سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيهًا
سعر طن أسمنت النصر 750 جنيهًا
سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيهًا
سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيهًا
سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيهًا
سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيهًا
سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيهًا
سعر طن أسمنت العريش العسكري 735 جنيهًا
سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيهًا
سعر طن أسمنت السويس 770 جنيهًا
سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيهًا
سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيهًا
سعر طن اسمنت السويدى 795 جنيهًا
سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيهًا
سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيهًا
أسعار الأسمنت الأبيض اليوم
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنيه
سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنيهًا
سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنيهًا
سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيهًا