موعد آذان الفجر فى مصر والمحافظات اليوم الأحد 18-4-2021

تختلف مواقيت صلاة الفجر بين مختلف المحافظات في جمهورية مصر العربية بفارق عدة دقائق بين كل محافظة وآخرى، لذا تبحث فئة كبيرة من المسلمين عن توقيت الأمساك و موعد الآذان في شهر رمضان المبارك.

ويبحث المسلمون بشكل يومي عن موعد اذان صلاة الفجر في القاهرة ولمحافظات، وذلك لمعرفة عدد ساعات الصيام في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك.

ويرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير ، موعد آذان الفجر في القاهرة وعدد من المحافظات اليوم الأحد 18-4-2021.

موعد آذان الفجر في محافظات مصر اليوم الأحد 18-4-2021

1- موعد آذان الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 3:55 ص.

2 - موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 3:59 ص.

3 - موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا، اليوم، 3:54 ص.

4 - موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة، اليوم، 4:00 ص.

5 - موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.

6 - موعد آذان صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.

7 - موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.

8 - موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.

9 - موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.

10 - موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:05 ص.

11 - موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.

12 - موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة، اليوم، 4:04 ص.

13 - موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.

14 - موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.

15 - موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.

16 - موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.

17 - موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.

18 - موعد صلاة الفجر في محافظة شلاتين، اليوم، 4:03 ص.