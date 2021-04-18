ظهور أحداث العنف بقسم شرطة إبشواى فى الاختيار 2

تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2، التي تم بثها الليلة بدون فواصل إعلانية، حدثًا من أهم الأحداث التي في السنوات الأخيرة وبالتحديد في عام 2013 وهو "فض اعتصام رابعة"، والذي راح ضحيته عدد كبير من شهداء الشرطة,

وظهرت أحداث العنف أمام قسم شرطة إبشواي بالفيوم، حيث تجمع العشرات من أنصار الجماعة الإرهابية أمام قسم الشرطة في محاولة لاقتحامه وحرقه، وتصدت لهم القوات في البداية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والطلقات التحذيرية في الهواء، وبادلوا القوات إطلاق النيران، مما تسبب في مصرع أمين شرطة، ومجند، وإصابة 2 مجندين آخرين.



وتمكن الإرهابيون من اقتحام المبنى من الخلف من ناحية مجلس المدينة، واعتدوا على عدد من الضباط والجنود، ثم قاموا بإشعال النيران في القسم بعد أن تمكنوا من سرقة الأسلحة، والذخيرة، ويحملون بحوزة بعضهم مواد سائلة يسكبونها على الجدران الخرسانية لإشعال النيران فيها، وقاموا بإحراق عدد من السيارات الشرطية المتواجدة بمحيط القسم.

وتوالت عمليات عنف الجماعة الإرهابية، بمحافظة الفيوم حيث تم حرق كنيسة العذراء بقرية النزلة، وكنيسة الشهيدة دميانة، وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالفيوم.

وتزامن مع عرض حلقة الاختيار 2، آخر كلمات شهيد مذبحة الكرداسة العميد عامر، والذى عمل نائب مأمور قسم طامية بالفيوم، حيث طلب الشهادة في سبيل الله على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات أو أيام من لقاء ربه في أحداث فض اعتصام رابعة.

ونشر عدد من الحالات عبر صفحته الشخصيه: "يارب اجعل آخر لحظه في حياتي سجدة خالصة لك تقبلها مني" و"يارب وإن نامت أجزائي تحت التراب وكنت نسيا منسيا هب لي من يدعولي دائما دون ملل" و"نحن نريد ألا نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت".

يذكر أن العميد عامر عبد المقصود الشهيد الذي ظهر خلال أحداث حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 2 ومذبحة فض اعتصام رابعه المسلح، وجسد شخصيته الفنان المبدع أشرف عبد الباقي.

كان الشهيد قبل عمله بقسم شرطة كرداسة يعمل نائب مأمور قسم شرطة سنورس التابع لمديرية أمن الفيوم تميز بين أهالي الفيوم بالتواضع والبساطة، كما أثر استشهاده في ضباط محافظة الفيوم، وملقب بينهم بالضابط البشوش.

“عبد المقصود” كان قائد نادي الترسانة السابق، ولعب أول مرة عام 1980 مع الشواكيش وفاز ناديه بكأس مصر فى عام 1983 إلى أن أعلن اعتزاله عام ١٩٩٣.

استشهد فى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، على يد الجماعة الإرهابية بمنطقة ناهيا، بكرداسة بالجيزة، وتعرض العقيد عامر للتعذيب، بالضرب المبرح بالمواسير الحديدية فوق رأسه وتهشيم جمجمته، بعد أن تم إطلاق الرصاص عليه في مناطق متفرقة من جسده، والتمثيل بجثمانه على الأرض حتى منطقة ناهيا، وإلقاء مياه حارقة على جثمانه.

وأعاد مسلسل الاختيار2 إلى أذهان المشاهدين أحداث تلك المذبحة، التي أسفرت عن استشهاد نحو 14 فردا من رجال الشرطة على رأسهم مأمور قسم شرطة كرداسة ونائبه.

كانت تسير الأمور طبيعية داخل قسم الشرطة، ويؤدي رجاله مهام عملهم اليومية، بينما تقف قوات الأمن بالخارج لحمايته، فجأة بدأت أحداث المذبحة رويدا رويدا والتي كانت أشبه بمشهد تمثيلي دموي متجرد من المشاعر الإنسانية، إذ حاول عدد من أنصار الجماعة الإرهابية اقتحام قسم الشرطة، والمطالبة بإخلائه، الأمر الذي قُوبل بالرفض من رجال الشرطة الذين تصدوا لهؤلاء في محاولة لإنهاء التجمهر، لكن الأمر تحول إلى مجزرة راح ضحيتها مأمور قسم الشرطة العميد محمد جبر ونائبه عامر عبد المقصود، وحوالي 12 ضابطا وفرد شرطة وآخرين.

وأسفر الهجوم عن إتلاف مبنى قسم شرطة كرداسة، وحرق عدد من السيارات ومدرعات الشرطة وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، ولم يكتفوا بذلك فقط بل مثلوا بجثث بعض ضباط الشرطة، تلك المشاهد القاسية استعادتها أحداث مسلسل الاختيار2 مرة أخرى.