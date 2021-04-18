العراق: تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، تفجير سيارة "مفخخة" كانت معدة لاستهداف القوات الأمنية في الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه وفقا لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات الذي يقع غربي قاعدة H3".

وأضافت أنه "بحسب الجهد الاستخباري تبين أن هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الامنية هناك الا ان قواتنا تمكنت من إحباط هذه المحاولة.

وعليى صغيد آخر، أعلنت مدير ناحية دينارته بمحافظة دهوك العراقية شعبان برواري، قيام طائرات حربية تركية بغارة على مواقع في المناطق الحدودية من إقليم كردستان.

وأوضح برواري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن الطائرات التركية قصفت منطقة تبعد كيلو مترين عن قرية "ميمبري" المأهولة بالسكان ، مشيرا إلى أن القصف لم يوقع خسائر في الأرواح.

وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان اليوم - العثور على 3 عبوات ناسفة في كركوك.

وذكرت الخلية أنه "بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية ضمن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، من تفتيش وتطهير المنطقة (قرية دور السد الى المنطقة المقابلة لقرية شبنتة).

وأضافت أن قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بكركوك شرعت - من خلال المقر المسيطر لعمليات طوز خرماتو وقيادة الفرقة الخامسة - في تفتيش (وادي زغيتون والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات ديالى) وعثرت على وكرين بداخلهما مولدة ومواد غذائية و11 مقذوفا.

وعلي صعيد آخر، اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون تلقي لقاح كورونا.

وقال المحنا في تصريحات صحفية، إنه بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالإجراءات الصحية المعتمدة، وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءاً من تاريخ 20 ابريل 2021 إلا بعد أخذ اللقاح".