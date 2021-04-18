رئاسة المسجد النبوى تبدأ خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار

أعلنت رئاسة المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أن إدارة التطهير بالمسجد بدأت تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بهطول الأمطار، نظرًا لما يشهده المسجد من زيادة توافد الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود المبذولة لخدمة هؤلاء الزوار وتحقيق الراحة والطمأنينة لهم داخل المسجد النبوي وفي سطحه وفي الساحات المحيطة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “واس” السعودية الرسمية، أوضح مدير إدارة التطهير بالمسجد النبوي أحمد بن علي الجهني أن خطة الطوارئ للمطر بدأت منذ وقت مبكر وفور هطوله، حيث جُهزت جلد ومساحات قطنية لتمسيح الأرضيات وتوزيعها على الحصوتين، مع تجهيز شريط تحذيري يكون مخصصًا للمواقع المكشوفة، بالإضافة إلى تجهيز العمالة في الحصوتين، وأربعة معدات لغسيل وشفط مياه الأمطار لتجفيف تلك الأرضيات عند بداية هطول المطر .

وشهدت شوارع المدينة المنورة وساحات المسجد النبوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة.

و من جانبه، توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول يوم أمس السبت، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة، وعسير و حائل، والشمالية، وغرب منطقتي الرياض والقصيم.

و قال الحصيني: "أبشروا بجريان وادي الرمة و متوقع تمركز السحب غزيرة المطر عليه لليوم الثاني".

وعلى صعيد آخر، تواصل وكالة شؤون المسجد النبوي تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، حرصًا على سلامة قاصدي المسجد، و من هذه الإجراءات توزيع عبوات خاصة بماء زمزم المُبارك على المُصلين والزوار، عوضًا عن حافظات الماء المعمول بها ما قبل الجائحة.

وتم توزيع ماء زمزم بالمسجد النبوي، وحافظات محمولة على الظهر لتوزيع عبوات ماء زمزم لسُقيا المصلين في المسجد النبوي، ضمن الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية المعمول بها، والتي شملت منع استخدام الأكواب البلاستيكية حفاظًا على سلامة المصلين والزائرين، واستبدال ذلك بتوزيع آلاف عبوات ماء زمزم يوميًا عليهم.