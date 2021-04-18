حملات ليلية مكبرة على المقاهى والمحال بسوهاج

شدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على المقاهي والمحال ووسائل المواصلات والأماكن العامة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقايه من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، وتنفيذ لتوجيهات محافظ الإقليم، قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، بالتعاون مع مراكز وأقسام الشرطة وشرطة المرافق، بتنفيذ حملات ليلية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، استهدفت المقاهي والكافيهات والمحلات ووسائل المواصلات، حيث أسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٣١٦ شيشة، و١٠٣ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٦١ محضر مخالفات، و٤٣ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وشنت الوحدة المحليه لحي شرق سوهاج، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت عددًا من المقاهي والمحال بنطاق الحي، وأسفرت عن مصادرة ٤٥ شيشة، وتحرير ٧ محاضر مخالفات لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بمصادرة ٥١ شيشة، و٢٥ مضبوطات متنوعة، وتحرير ٥ محاضر مخالفات.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بحملات مكبرة استهدفت عددًا من المقاهي والمحال بمختلف قرى المركز، وأسفرت تلك الحملات عن مصادرة ٥٦ شيشة، وتحرير ١٦ محضر مخالفات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وفي مركز ومدينة جهينة شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيه بالمحلات والمطاعم وموقف سيارات جهينة، وأسفرت الحملة عن تحرير ٨ محاضر مخالفات، وتحصيل ١٦ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحملات استهدفت المقاهي والمحلات، أسفرت عن مصادرة ٢٥ شيشة، وفي مركز ومدينة المنشاة تمت مصادرة ١١ شيشة، وتحرير ٧ مخالفات فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت مصادرة ١٦ شيشة، وتحرير ١٥ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما قامت الوحدات المحلية بدار السلام والمراغة بحملات أسفرت عن مصادرة ٣٧ شيشة، وتحرير عدد من محاضر المخالفات.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة مكبرة استهدفت المقاهي والمحلات والكافيهات، وأسفرت عن مصادرة ٧٥ شيشة، و٧٨ مضبوطات متنوعه، وتحرير ٢٥ محضر مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ سوهاج على تكثيف الحملات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مناشدا المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازيه والابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم.