تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 6 رمضان
تقدم "الدستور"، اليوم 6 رمضان خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 18 إبريل، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:
أذان الفجر:03:53
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:24
أذان العشاء: 07:46
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية:
موعد صلاة الفجر 3.56
موعد صلاة الظهر 12.00
موعد صلاة العصر 3.36
موعد صلاة المغرب 6.31
موعد صلاة العشاء 7.54
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية:
صلاة الفجْر 3:52
صلاة الظُّهْر 11:55
صلاة العَصر 3:32
صلاة المَغرب 6:26
صلاة العِشاء 7:48
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية:
أذان الفجر: 03:50
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء: 07:47
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:50
أذان الظهر: 11:52
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب: 06:24
أذان العشاء: 07:45
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 3.:59
أذان الظهر: 11:57
أذان العصر: 03:31
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء: 07:46
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 04:00
أذان الظهر: 11:55
أذان العصر: 03:27
أذان المغرب: 06:23
أذان العشاء: 07:40
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 3:59
أذان الظهر: 11:53
أذان العصر: 03:24
أذان المغرب: 06:20
أذان العشاء: 07:37
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:48
موعد آذان الظهر 11:50
موعد آذان العصر 3:26
موعد آذان المغرب 6:21
موعد آذان العشاء 7:43
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 3:59
وقت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد آذان العصر 3:16
موعد آذان المغرب 6:13
موعد آذان العشاء 7:28
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد اذان الفجر : 3:57
موعد اذان الظهر : 11:49
موعد اذان العصر : 3:19
موعد اذان المغرب : 6:14
موعد اذان العشاء : 7:32
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد اذان الفجْر 3:53
موعد اذان الظُّهْر 11:43
موعد اذان العَصر 3:11
موعد اذان المَغرب 6:07
موعد اذان العِشاء 7:24
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد اذان الفجْر: 3:46
موعد اذان الظُّهْر : 11:50
موعد اذان العَصر: 3:27
موعد اذان المَغرب: 6:21
موعد اذان العِشاء: 7:44
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد اذان الفجر: 03:48
موعد اذان الظهر: 11:49
موعد اذان العصر:03:24
موعد اذان المغرب: 06:19
موعد اذان العشاء:07:40
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد اذان الفجْر: 4:07
موعد اذان الظُّهْر: 12:11
موعد اذان العَصر: 3:47
موعد اذان المَغرب: 6:42
موعد اذان العِشاء: 8:04