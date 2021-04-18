تعرف على مواقيت الصلاة فى جميع المحافظات اليوم 6 رمضان

تقدم "الدستور"، اليوم 6 رمضان خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية ليوم 18 إبريل، على النحو التالي:



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر:03:53

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء: 07:46

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية:

موعد صلاة الفجر 3.56

موعد صلاة الظهر 12.00

موعد صلاة العصر 3.36

موعد صلاة المغرب 6.31

موعد صلاة العشاء 7.54

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية:

صلاة الفجْر 3:52

صلاة الظُّهْر 11:55

صلاة العَصر 3:32

صلاة المَغرب 6:26

صلاة العِشاء 7:48



مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية:

أذان الفجر: 03:50

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:50

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 06:24

أذان العشاء: 07:45

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 3.:59

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء: 07:46



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:00

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب: 06:23

أذان العشاء: 07:40

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:59

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب: 06:20

أذان العشاء: 07:37

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:48

موعد آذان الظهر 11:50

موعد آذان العصر 3:26

موعد آذان المغرب 6:21

موعد آذان العشاء 7:43

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 3:59



وقت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد آذان العصر 3:16

موعد آذان المغرب 6:13

موعد آذان العشاء 7:28

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد اذان الفجر : 3:57

موعد اذان الظهر : 11:49

موعد اذان العصر : 3:19

موعد اذان المغرب : 6:14

موعد اذان العشاء : 7:32

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد اذان الفجْر 3:53

موعد اذان الظُّهْر 11:43

موعد اذان العَصر 3:11

موعد اذان المَغرب 6:07

موعد اذان العِشاء 7:24

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان الفجْر: 3:46

موعد اذان الظُّهْر : 11:50

موعد اذان العَصر: 3:27

موعد اذان المَغرب: 6:21

موعد اذان العِشاء: 7:44

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد اذان الفجر: 03:48

موعد اذان الظهر: 11:49

موعد اذان العصر:03:24

موعد اذان المغرب: 06:19

موعد اذان العشاء:07:40

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد اذان الفجْر: 4:07

موعد اذان الظُّهْر: 12:11

موعد اذان العَصر: 3:47

موعد اذان المَغرب: 6:42

موعد اذان العِشاء: 8:04