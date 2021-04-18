الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات لـ«تموين الغربية» على المحال والمخابز والمستودعات

حملات تفتيشية مكثفة
حملات تفتيشية مكثفة

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة ادارة مركز ومدينة زفتى تحت إشراف أسامة سعدة، مدير الإدارة، ومحمد سالمان، رئيس الرقابة التموينية، وحسن الزهاوي، رئيس قسم الرقابة التجارية، ومفتشي الإدارة، أمس السبت، وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 23 محضر جنح وإثبات حالة.

وحررت الحملة 10 محاضر جنح قسم ومركز شرطة زفتى، ضد أصحاب محال بقالة ومطحن ملح بزفتى وخلافه، وذلك لارتكابهم للمخالفات التموينية مابين مزاولة نشاط بدون ترخيص والغش التجاري وتم ضبط 750 كيلو جرام ملح، وكذلك لغلق محلات بقالة تموينية بمواعيد العمل الرسمية، ولعدم الإعلان عن الأسعار وقت التفتيش وتم وضع الأمر تحت تصرف النيابة العامة للنظر والتصرف. 

كما تم تحرير عدد 13 محضر إثبات حالة ضد أصحاب المخابز البلدية بمركز ومدينة زفتى، وذلك لارتكابهم مخالفات تمونية ما بين تصرف في كمية الدقيق الموجودة بالمخبز وقت التفتيش، وأيضا قيامهم بعملية الاستيلاء على الدعم بعملية الضرب الوهمي، وعدم وجود ميزان حساس وقت التفتيش، وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جرام و6 جرامات بوزن الرغيف الواحد وقت التفتيش، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات التموينية. 

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية، فى حديث خاص لـ"الدستور"، أنه تم المرور على المحطات والمستودعات ومصنع تعبئة أسطوانات الأكسجين ومعرض “أهلًا رمضان” بمدينة زفتى، وجارٍ المتابعة المستمرة لتوفير كافة السلع الغذائية والمدعومة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، وذلك حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، قد شنت حملة على محال الجزارة بطنطا، ضمت الحملة كلًا محمد شعبان مدير عام إدارة تموين مركز طنطا، وعادل رمزي وصالح شربيني، والدكتور سيد تلاوي من الطب البيطرى.

وأكدت مديرية التموين بالغربية أن الحملات على محال اللحوم والدواجن والأسماك مستمرة لضبط المخالفات وضبط السوق ومنع الغش التجاري خاصة فى المجال الغذائي، وذلك تنفيذًا لقرارات القيادة السياسية فى الحفاظ على صحة المواطنين ومنع وصل أى أغذية فاسدة أو غير صالحة إليهم.

وكان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى بيانً بنتائج الحملة التى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضرًا منها 7 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم ضبط كمية من اللحوم 68 كجم يشتبه في عدم صلاحيتها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر جنح مركز طنطا.

حملات تفتيشية مكثفة
حملات تفتيشية مكثفة
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