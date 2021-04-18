نصف البالغين فى الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة من لقاح كورونا

أشارت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، إلى أن ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه في جميع أنحاء البلاد تلقى أكثر من 128 مليون شخص من سن 18 عاما فأكثر جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، مع تطعيم أكثر من 82 مليون شخص بالكامل بأحد اللقاحات الثلاثة المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

وتشير البيانات بشكل عام إلى تلقى 7ر49 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل، وحوالي ثلث البالغين تم تطعيمهم بالكامل.

يأتي هذا الإنجاز بعد يوم من إعلان مركز السيطرة على الأمراض أن 30 في المائة من البالغين في الولايات المتحدة قد تم تطعيمهم بالكامل، وهي نسبة من المرجح أن تزداد بسرعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بفتح عملية اللقاح لجميع الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكبر بحلول يوم الإثنين.

وحصلت ثلاثة لقاحات على تصريح حالة الطوارئ في الولايات المتحدة وهي لقاحات فايزر بيونتيك ومودرنا وجونسون آند جونسون على الرغم من أن المسؤولين الفيدراليين أوصوا هذا الأسبوع بوقف مؤقت في إعطاء لقاح جونسون آند جونسون بسبب ست حالات تم الإبلاغ عنها لجلطات دموية من أصل أكثر من 8ر6 مليون شخص تلقوا اللقاح.

وقال علماء جونسون آند جونسون إن هناك حاليا أدلة غير كافية على علاقة سببية بين لقاح الجرعة الواحدة وتجلط الدم في الدماغ، وأثار التوقف الذي أوصت به الولايات المتحدة مخاوف بشأن التقدم في توزيع اللقاح.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض روشيل والينسكي إن لجنة استشارية مستقلة ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل لاستئناف المناقشات حول ما إذا كانت ستستمر في التوقف عن إعطاء لقاح جونسون آند جونسون.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن سلامة اللقاح، قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد إنه يعتقد أن التوقف يمكن أن يقلل في الواقع من تردد اللقاح من خلال إظهار مدى جدية الوكالات الفيدرالية في أخذ سلامة اللقاحات.

وتأتي أرقام التطعيم المحدثة الصادرة اليوم بعد أن ضغط المسؤولون من أجل تلقيح عدد أكبر من المواطنين في الولايات المتحدة، وقال فاوتشي في مقابلة الأسبوع الماضي أن ما بين 70 إلى 85 بالمائة من السكان الأمريكيين سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وكان توزيع اللقاح في الولايات المتحدة أكثر فعالية من بعض البلدان الأخرى خاصة في أوروبا، إذ قالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر إن طرح اللقاح كان بطيئا في أوروبا بشكل غير مقبول.

حتى وسط زيادة التطعيمات، لا تزال الحالات والوفيات في جميع أنحاء العالم مستمرة، حيث تجاوز العالم اليوم 3 ملايين حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقا للبيانات سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المُبلغ عنها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) مقارنة بأي دولة حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 566 ألف حالة وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 368 ألف حالة والمكسيك أكثر من 211 ألف حالة وفاة.