إصابة فلسطينيين فى تجدد للقصف الإسرائيلى على غزة ومخيم البريج

أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، طال عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق أضراراً في المنازل والممتلكات الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع (إف 16) قصفت بثلاثةِ صواريخ على الأقل موقعاً غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة؛ ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين بجروح مختلفة، وتدمير الموقع واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعاً وأرضاً زراعية في المنطقة الشرقية بين مدينتي رفح وخان يونس.

كما قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي الحربي موقعًا شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة للاستهداف، كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعًا جنوب غرب مدينة غزة، بصاروخين على الأقل وألحق دمارًا وخرابًا في منازل المواطنين القريبة من المكان.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية قصفت - فجر أمس بعدد من الصواريخ - مواقع وأراض زراعية في عدد من المناطق بالقطاع دون وقوع إصابات.

وفي سياق آخر، اعتقلت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم، شابا فلسطينيا يدعى أحمد ملحم من منطقة باب الأسباط بعد خروجه من المسجد الأقصى المبارك عقب الانتهاء من صلاة التراويح، كما أطلقت وابلا من قنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين عقب صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك قرب باب العامود أحد أبواب القدس القديمة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي اعتدت بشكل وحشي على الشبان؛ ما تسبب بإصابة عدد منهم.

وعلى صعيد آخر، أصيب فلسطينيان بجروح مختلفة في قصف شنته طائرات حربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس السبت، طال عدة مواقع وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وألحق أضراراً في المنازل والممتلكات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي من نوع "إف16" قصفت بثلاثةِ صواريخ على الأقل موقعًا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بجروح مختلفة، وتدمير الموقع واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصفها موقعاً وأرضاً زراعية في المنطقة الشرقية بين مدينتي رفح وخان يونس.