وزير الخارجية الباكستانى: العالم ينجذب للاستثمار لدينا

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن الحكومة الباكستانية بدبلوماسيتها الاقتصادية نجحت في جذب العالم نحو الفرص التجارية المتاحة في باكستان.

وأضاف قريشي - في حديثه خلال مأدبة إفطار أقامها مجلس الأعمال الباكستاني في دبي - "إنه من دواعي الارتياح أنه على الرغم من الآثار السيئة لوباء فيروس كورونا العالمي، حققت باكستان من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية نتائج إيجابية"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وذكر وزير الخارجية الباكستاني أن باكستان والإمارات حسنتا علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة، وأضاف أن زيارته إلى دبي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين باكستان والإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة.

وأشار قريشي إلى أن عددا كبيرا من الباكستانيين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة وبعملهم الجاد وتفانيهم يلعبون دورا مهما في التنمية والتقدم في الدولة الخليجية، مؤكدا أن أولوية الحكومة الباكستانية هي حل قضايا الباكستانيين في الخارج والعمل من أجل رفاهيتهم.

وفي وقت سابق لدى وصوله، استقبل رئيس مجلس الأعمال الباكستاني وممثلو مجلس الأعمال الباكستاني وزير الخارجية، وحضر مأدبة الإفطار سفير باكستان لدى الإمارات العربية المتحدة أفضال محمود والقنصل العام في دبي أحمد أمجد علي وكبار ضباط السفارة الباكستانية.

وعلى صعيد آخر، بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الأسبوع الماضي، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة والدفاع، ومواصلة التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد قريشي، أن باكستان حريصة على بناء علاقة قوية ومتعددة السمات مع روسيا، والارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أرحب من التعاون الذي يعود بالفائدة على الجانبين.

واتفق الجانبان، على عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين باكستان وروسيا هذا العام في موسكو.

وأعرب عن ثقته في أن يضع الاجتماع أساساً قوياً لعلاقة اقتصادية أكثر جدوى بين البلدين.

وأشادت روسيا بجهود باكستان وتضحياتها في الحرب على الإرهاب والتطرف.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي التزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والدفاع، موضحاً أن بلاده مستعدة لتعزيز إمكانات باكستان في مجال مكافحة الإرهاب من خلال توفير المعدات العسكرية.