الرعاية الصحية: لجنة للتحقيق فى واقعة مستشفى السلام ببورسعيد

قال الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إنه فور تلقيه بلاغًا في واقعة حفظ سيدة داخل ثلاجة مستشفى السلام ببورسعيد، وعدم إبلاغ أهلها واكتشافهم للوفاة بعد يومين، قام بتشكيل لجنة على أعلى مستوى للتحقيق في الواقعة، والوقوف وتحديد المخطئ.

وأكد "عادل تعيلب" أن هيئة الرعاية تعمل فقط لصالح المواطن، ولا تقبل بأي شكل من أشكال الأخطاء أو الانتهاكات، مشيرًا إلى أن اللجنة تبحث البلاغ والمستندات، وتستمع إلى كافة الأطراف للوقوف على الحقيقة.

وأشار "تعيلب"، في تصريحات صحفية، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل في كل مصر ستظل حلمًا للمصريين والدولة المصرية، وسيظل الجميع يعمل من أجل بناء نظام صحي يخدم المواطن، مؤكدًا أن حالة السيدة المتوفية تلقت العلاج والرعاية الكاملة، والتحقيقات سوف تكشف الخطأ الذي حدث، وسوف يتم معاقبة المخطئ.

وأكد تعيلب أن جسر الثقة الذي نشأ بين الشعب المصري وأبنائه من الجيش الأبيض في جائحة كورونا سيظل باقيًا، وفي حالة خطأ أي فرد سيتم معاقبته بقسوة، للحفاظ على هذه العلاقة الأبدية.