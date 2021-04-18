الجيش اليمنى وطيران التحالف يكبّدان مليشيا الحوثى خسائر كبيرة فى جهة المشجح

شهدت جبهة المشجح غرب محافظة مارب اليمنية، معارك تكبّدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري يمني القول إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث باشروها بالنيران وأوقوا جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح.

وأضاف أن مدفعية الجيش اليمني أخمدت مرابض مدفعية العدو في الجبهة ذاتها، واستهدفت مواقع متفرقة للمليشيا وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد.

وبالتزامن، دمّر طيران التحالف عربة مدرعة وتعزيزات معادية كانت في طريقها إلى الجبهة، كما استهدف بغارات أخرى تجمعات للمليشيا في مواقع متفرقة، وأسفرت جميعها عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وقُتل وأصيب 35 عنصراً من ميليشيا الحوثي، امس السبت، بعد مواجهات مع الجيش اليمني غربي محافظة تعز.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني حررت تبة الشيكي وقرية زبيدة ، بعد هجوم نفذته قوات الجيش اليمني على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة غربي تعز، وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة 35 عنصرا من الحوثيين.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، السيطرة على مرتفعات كانت تتمركز فيها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمعارك في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر"، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية حققت تقدماً جديداً في جبهة مقبنة غربي تعز، خلال هجوم كبير على مواقع وثكنات كان يتمركز فيها الحوثيون"​​​.

وأضاف أن "الجيش والمقاومة حرروا سلسلة تلال السوداء في منطقة القحيفة في مديرية مقبنة، وسط اشتداد المعارك واندحار كبير للحوثيين وسقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح".

وذكر أن "قوات الجيش دمرت آليات قتالية تابعة للحوثيين، واستعادت كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر".

وأشار إلى "استمرار المعارك بالتزامن مع هجوم للجيش والمقاومة على ثكنات للحوثيين في جبهة الأحَكوم بمديرية حَيفان جنوب شرقي تعز".