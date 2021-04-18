أحمد مجدى.. محقق من زمن الروايات البوليسية فى «قصر النيل»

بمرور أحداث مسلسل "قصر النيل"، تشعر وكأن النجم "أحمد مجدي" ينتمي إلى زمن الروايات البوليسية الكلاسيكية، إذ يلعب خلال أحداث المسلسل شخصية الضابط "خالد نوح" الذي يحقق في جريمة قتل مرتبطة بعائلة كبيرة في حقبة الستينيات.

ومنذ الوهلة الأولى لظهور "مجدي" على الشاشة، يتسرب إلى المشاهد إحساس بأن هذه الشخصية لديها مبادئ قوية تتمسك بها، فخالد مؤمن بشدة بأهداف ثورة يوليو ويسعى للدفاع عنها في وجه المستغلين والمفسدين الذين يحاولون التحايل على القانون، وعند وقوع الجريمة، يتحرك بين المشتبه بهم الذين ينتمون إلى عائلة أرستقراطية بصلابة وذكاء، كأنه يحرك قطع مختلفة على رقعة الشطرنج، فأحيانًا يسمع ما جرى على ألسنتهم، وأحيانًا أخرى يتلاعب بهم، كما يلقي بين الحين والآخر بجمل ذكية تعليقًا على ما يجري من حوله، وما يساهم في خلق هالة مختلفة لشخصية "خالد نوح" هو أداء "مجدي" فهو يعطي الشخصية ما تحتاج إليه بالظبط دون مبالغة أو تقصير، وهو ما يجعل الشخصية قابلة للتصديق دون مجهود يذكر من المشاهد بل ويعطي له مساحة ليتفاعل معها ويناصرها في هدفها.

وكشفت الحلقة الخامسة من مسلسل قصر النيل عن إيجاد الضابط خالد نوح (أحمد مجدي) لزجاجة من السُم الذي قُتل به منصور السيوفي (صبري فواز)، لتشير كل أصابع الاتهام نحو كاميليا والتي تدرك جيدًا من فعل بها ذلك، ففي الليلة الماضية اكتشفت كاميليا أن عايدة (ريهام عبد الغفور) كانت موجودة في غرفتها لأنها تمتلك كافة مفاتيح غرف القصر، وأنها اكتشفت أيضًا الصور التي تخص نبيل السيوفي (نبيل عيسي).

أما عن مقتل منصور السيوفي، فقد تناقشت عايدة مع نبيل حول ضرورة التخلص من كاميليا بعدما كشفت العديد من الأسرار العائلة، في الوقت الذي كانت تحاول فيه كاميليا إيجاد جنيهات الذهب والتي تظن بقوة أن خالها ممدوح (محمود البزاوي) يعرف مكانهم، فهل تسقط كاميليا ضحية قتل منصور قبل أن تنتقم من عائلة السيوفي؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

يشارك "أحمد مجدي" في مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، من إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.