مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات الناقلة

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات، ونقدم لكم تقرير شامل عن كافة القنوات الفضائية التي تذيع أحداث مسلسل الاختيار ٢، حيث حقق المسلسل منذ إذاعة الحلقة الأولى عدد ضخم من المشاهدات في كافة أنحاء العالم.

وتتناول قصة المسلسل الأحداث منذ بداية ثورة ٢٥ يناير، والمعارك التي حدثت بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية بمنطقة شمال سيناء، مرورا بفض اعتصام رابعة العدوية، وتتوالى الأحداث عن جهود القوات المسلحة في إحباط المخطط الدولي لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي كان يحلم بإسقاط مؤسسات الدولة المصرية، وفيما ينتاول المسلسل كيفية مواجهة الجيش لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي تولي الحكم بعد ثورة ٢٥ يناير.

وحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدات في العالم، لما يتناولة من أحداث حقيقية تعرض لها أبطال القوات المسلحة أثناء تصديهم إلى الجماعات المتطرفة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأحداث المسلسل تأتي لتوثيق قوة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية، التي قامت بحماية الشعب المصري من المخطط الذي كان يستهدف هدم الدولة المصرية وشعبها العظيم.

مواعيد مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات

نقدم لكم كافة مواعيد مسلسل الاختيار ٢ على جميع القنوات الفضائية، كما هو موضح بالتالي:

مواعيد مسلسل الاختيار 2 على قنوات ON

- يذاع المسلسل على قناة أون تي في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد في الساعة الثانية صباحا، ويعاد أيضا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، ويعاد على قناة أون دراما، في تمام الساعة العاشرة مساء، والرابعة صباحا.

- يذاع المسلسل على قناة أبو ظبي في الحادية عشر مساء.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على ART حكايات

- يذاع المسلسل خارج مصر على قناة art حكايات في تمام الساعة ١١ مساء، ويعاد عرضة على قناة art حكايات ٢ في تمام الساعة الثانية صباحا.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق مواعيد عرض مسلسل الاختيار 2 على جميع القنوات الناقلة له، الذي تدور حلقاتة عن تضحيات رجال القوات المسلحة، وكيفية استشهاد بعض رجال الشرطة في عدد من الأحداث الحقيقية.

ابطال مسلسل الاختيار ٢، هم احمد مكي وكريم عبد العزيز، وسامح الصريطي، واحمد حلاوة، ورياض الخولى، وانجي المقدم، وعدد من الفنانين المشاركين فى احداث المسلسل، وتاتي قصة المسلسل توثيقا لملحمة الجيش المصري الذي قام بها بعد ثورة ٢٥ يناير وحتي الان، والجهود التي قام بها ضد الإرهاب الذي كان متغلغل داخل الدولة المصرية، وما قدمة الجيش المصري من شهداء وابطال خلال معاركة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة التي هدفها اسقاط الدولة المصرية، وتفتيت الشعب المصري، ودخولة حرب أهلية، كما يحدث في الدول العربية المجاورة خلال الوقت الحالى.