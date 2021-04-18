الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بتروجت تحذر كافة العاملين من صفحات «فيس بوك» المشبوهة

شركة بتروجت
شركة بتروجت

حذرت شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجت»، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جميع العاملين التابعين للشركة بكافة المواقع المختلفة، بعدم الانسياق والاشتراك فى المواقع الإلكترونية المجهولة، أو صفحات الفيس بوك الغير تابعة للشركة.

بتروجت تحذر كافة العاملين من صفحات «فيس بوك» المشبوهة

وقالت «بتروجت»، في بيان لها اليوم: « إنه فى إطار حرص الشركة على تطبيق كافة الضوابط والتعليمات الصادرة بشأن تنظيم إجراءات العمل، وبناءً على ما تم ملاحظته خلال الفترة الماضية من قيام عدد من مواقع التواصل الاجتماعي  المغرضة، ومن خلال عناصر مجهولة وغير تابعين للشركة بنشر أخبار وبيانات غير صحيحة، وتناول  موضوعات تخص الشركة  بصورة خاطئة، والتي تهدف إلى تعمد الإضرار بالشركة ومصالحها».

عدم التواجد أو نشر أي أخبار عن الشركة

كما حذرت الشركة في بيانها جميع العاملين من الانضمام أو التواجد على تلك الصفحات، أو نشر أي أخبار أو بيانات تخص الشركة أو المشاركة بالتعليق أو إبداء الرأي بأي صورة من الصور على أي من تلك الموضوعات أو البيانات التي تنشر على تلك الصفحات.

وتؤكد إدارة الشركة على أنها سوف تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهات الرسمية بالدولة لمواجهة كل ما يتم تداوله على تلك الصفحات ومحاسبة مرتكبيه. 

تطبيق الضوابط ضد كل من يشارك هذه الصفحات

كما  تؤكد بتروجت أيضًا على  قيامها  بتطبيق الضوابط واللوائح المنصوص عليها بالشركة  ضد كل من  يشارك من  العاملين بالشركة في هذه  الصفحات أو  يتواجد عليها.

وتنوه الشركة أنه بما سبق فإنما لتؤكد على أن مصلحة الشركة والعاملين بها تأتي في المقام الأول، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة على تلك المصلح. 

الشركة تؤكد على ثقتها في تفهم ووعي جميع أبنائها

كما تؤكد أيضًا على ثقتها في تفهم ووعي جميع أبنائها وحرصهم على الحفاظ على مصلحة ونجاح الشركة، مشيرة إلى أنه يوجد قنوات شرعية لتلقي أي مقترحات أو إستفسارات أو شكاوى تخص العاملين، وذلك من خلال منظومة الشكاوى على موقع خدمات العاملين، أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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