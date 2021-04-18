الرئيس الفلسطيني يرسل إكليل زهور في عزاء مكرم محمد أحمد (فيديو)

تقديرا لجهوده ومسيرته الحافلة في عالم الصحافة

حرص العديد من رؤساء إدارات وتحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب المصريين، على أداء واجب العزاء في رحيل الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، وكان من بينهم الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين، و الكاتب الصحفي ياسر رزق، وغيرهم من كبار وشيوخ المهنة.



كما حرص الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، على تقديم إكليل زهور الي اسرة الكاتب الراحل تقديرا لجهوده خلال مسيرته الحافلة في عالم الصحافة والإعلام وما قدمه من عطاء خلالها.

وكان الكاتب الكبير قد وافته المنية صباح يوم الخميس الماضي 15 إبريل عن عمر يناهز الـ 86 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض تسببت في دخوله للمستشفى أكثر من مرة خلال الأونة الماضية.

- وعكة صحية شديدة سبب الوفاة





وقد تعرض الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد لوعكة صحية شديدة،مؤخرا نقل على إثرها لمستشفى النيل وتم حجزه بغرفة العناية المركزة، حيث إنه كان يعاني من انخفاض نسبة الهيوجلوبين في الدم وهو ما تسبب في دخوله للمستشفى والعناية المركزة أكثر من مرة خلال الفترة السابقة.



وكانت زوجة الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، قد أعلنت عن خبر وفاة زوجها في مستشفى وادي النيل بالقاهرة وذلك بعد صراع طويل مع المرض ومعاناه من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، خلال الأشهر الماضية والتي تسببت في دخوله للمستشفى.

- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينعى رئيس السابق





ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق، وأكد المجلس على أن مصر فقدت قامة كبيرة في مجال الصحافة المصرية وتقدم بالعزاء للأسرة الراحل وأن يتقبله الله من الصالحين.



وكان قد أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في وقت سابق بيانا عن الحالة الصحية للكاتب الراحل مكرم محمد أحمد، قال فيه الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة.



و ولد الكاتب الراحل عام 1935 وهو من أبناء محافظة المنوفية، وعام 1957 حصل على ليسانس الأداب قسم فلسفة جامعة القاهرة، وبدأ حياته العملية في مجال الصحافة كمحررا صحفي بجريدة الأخبار ثم مديرا لمكتب جريدة الأهرام في سوريا، بعدها أصبح مراسلا عسكريا باليمن، كما أنه تعيين رئيس قسم التحقيقات في جريدة الأهرام ووصل لمساعد رئيس التحرير ثم مدير تحرير جريدة الأهرام.



وشغل عدد من المناصب الهامة على رأسها نقيب الصحفيين المصريين السابق، الرئيس السابق للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، رئيس تحرير مجلة المصور.