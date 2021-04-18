تعرف علي مزايا التأمين على التجارب السريرية للأدوية

قال الاتحاد المصري للتأمين، إن تأمين التجارب السريرية يعد جزءًا مهمًا من تأمينات المسؤولية ويوفر الحماية ضد المسؤولية القانونية الناتجة عن التجارب السريرية. حيث تشمل التجارب السريرية الاختبارات والعلاجات العلمية التي تم تجربتها على الأشخاص لفهم فعالية المنتجات (الادوية الجديدة على سبيل المثال).



وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها مساء اليوم أن هناك أنواع للتغطيات التأمينية للتجارب السريرية، مثل: الضرر الناجم عن الإهمال Negligent Harm، وهي وثيقة خاصة تمنح تعويضًا في حالة تضرر موضوع البحث بسبب إهمال الباحث أو خطأ في البحث، والضرر غير الناجم عن الإهمال Non- Negligent Harm، وهو وثيقة تأمين عامة تغطي الضرر المادي غير المقصود الذي يصيب موضوع البحث.



وأوضح الاتحاد أن هذه الوثيقة تغطي الضرر الشخصي مما يغطي التعويضات المالية والقانونية الناتجة عن إصابة جسدية أو مرض للمشاركين في التجارب، بالاضافة إلى الضرر المادي والذي يشير إلى الضرر الذي لحق بالمعدات أثناء التجربة السريرية، إلى جانب خرق البيانات التي تغطي المصروفات المرتبطة بخرق البيانات ويجب أن يكون فقدان البيانات مرتبطًا بالتجربة السريرية.



وأشار الاتحاد إلى امتداد فترة التغطية Extended Period، حيث يشير إلى الفترة الزمنية بعد انتهاء فترة الوثيقة، إذا تلقى المؤمن عليه مطالبة بعد انتهاء مدة الوثيقة (التجربة) التي تمت خلال فترة سريان الوثيقة وتدفع شركات التأمين التعويض مقابل هذه المطالبات، والمسؤولية المتداخلة Cross Liability، حيث تغطي أكثر من مؤمن عليه بنفس أجمالي مبلغ المسؤولية، فبعض الحالات التي قد ينشأ فيها ضرر ولكن لا يمكن فيها الحصول على التعويض من شركة التأمين بموجب تأمين التجارب السريرية.

(الاستثناءات):

· الضرر الجيني.

· إذا كان المدعي يعاني بالفعل من حالة طبية أدت إلى إصابة جسدية أثناء التجربة الطبية.

· إذا تعمد موضوع البحث عدم اتباع التعليمات أثناء التجربة.

· أي تعويض أو رسوم أو عمولات وافقت الشركة بالفعل على دفعها لموضوع البحث دون الرجوع لشركة التأمين.

· التعويض عن الأضرار غير المادية مثل الألم والمعاناة.



حساب قسط تأمين التجارب السريرية

يعتمد احتساب مبلغ القسط على اساس عدد التجارب التي ستتم خلال فترة الوثيقة.



هل هذا النوع من التأمين اجباري؟

يختلف من دولة لأخري فبعض الدول تقوم بفرض تأمين التجارب السريرية اثناء تجهيز الإجراءات مثل بلجيكا، فرنسا، المانيا، هولندا، المملكة المتحدة وبعض الدول لا تقوم بفرضه اجبارياً مثل الولايات المتحدة الامريكية.

وعلى سبيل المثال لأحدي كبري الحالات التي ساهم التأمين في تخفيف العبء عن كاهل إحدي شركات الأدوية التي حققت خسارة هائلة:

قامت شركة الادوية الامريكية "ميريك" بإصدار نوع جديد من العلاج لتسكين الآلام وسرعان ما أصبح منتجًا رائجًا يستخدمه ما يقدر بنحو 20 مليون أمريكي وذلك بعد اعتماد الدواء من قبل الجهات الرقابية الامريكية في عام 1999.

لكن الشركة قامت في عام 2004 بسحب الدواء من السوق بعد أن أظهرت دراسة للوقاية من سرطان القولون أنه ضاعف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية بعد 18 شهرًا من استخدامه وبعد أن رفع الآلاف من المستخدمين السابقين لـلدواء دعاوي قضائية ضد شركة ميريك وانهم قد تعرضوا للضرر بسبب هذا الدواء.

وقامت الشركة في عام 2008 بتسوية الآلاف من الدعاوى القانونية من حوالي 48000 مدعٍ مقابل 4.85 مليار دولار وذلك بعد 11 شهرًا من المفاوضات.

وفي عام 2011، وافقت شركة ميريك على دفع 950 مليون دولار إلى وزارة العدل الأمريكية لتسوية التهم الجنائية والمطالبات المدنية المتعلقة بالتسويق غير القانوني لـدواء فيوكس بالإضافة إلى 628 مليون دولار إضافية للإدلاء ببيانات كاذبة حول الاضرار الجانبية للدواء.

وفى عام 2016 قامت الشركة بتسوية دعوى قضائية جماعية فيدرالية ضد شركة ميريك في محكمة نيوجيرسي الفيدرالية والتي زعم فيها المستثمرون أن الشركة اخفت عنهم البيانات السلبية من التجارب السابقة للدواء وصرحت شركة ميريك إنها وافقت على تسوية تلك الدعوى بدفع 830 مليون دولار للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ميريك بين 21 مايو 1999 و29 أكتوبر 2004 بالإضافة إلى دفع مبلغ إضافي لأتعاب المحامين.

ولكن صرحت الشركة أن المبالغ النقدية الفعلية المدفوعة للتسوية كانت حوالي 680 مليون دولا فقط وذلك لأن مبلغ التعويض الذي حصلت عليه الشركة من وثائق التأمين قام بتحمل 150 مليون دولار امريكي من المبالغ المدفوعة للتسوية.