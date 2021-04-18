سعر الدولار اليوم الأحد 18-4-2021 فى البنوك المصرية

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021، ونستعرض لكم تقريرًا يوميًا عن آخر تطورات السعر المصرفي للدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، وخلال التقرير التالي يمكن للقارئ المصري والعربي التعرف على سعر الدولار الأمريكي في البنوك العاملة في مصر.

ونقدم لكم خلال التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، داخل العديد من البنوك المصرية، وهي: "بنك مصر، والبنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك عوده، والبنك التجاري الدولي cib، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي، وبنك القاهرة".

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل في كافة البنوك المصرية والأجنبية، وذلك مع بداية التعاملات الصباحية لبداية الأسبوع.

سعر الدولار اليوم الأحد 18 أبريل 2021 في البنوك المصرية

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.