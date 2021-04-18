مصر تتحدى كورونا وتشارك فى «سوق السفر العربى» خلال أسابيع

كشفت مصادر خاصة، أن مصر سيشارك في النسخة الحية لمعرض سوق السفر العربي لهذا العام خلال الفترة من 16 مايو حتى يوم الأربعاء 19 مايو 2021، ضمن 62 دولة يمثلها كلًا من: «الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتمثل الفنادق والشركات المصرية مصرفي هذا المعرض».

وأكدت المصادر، أن المشاركة ستكون بشكل يليق بمصر، مؤكدة أنه سيتم عرض برنامج ترويجي خاص يضمن فيديوهات عن موكب نقل المومياوات الملكية، وذلك ضمن استراتيجية وزارة السياحة والآثار نحو تنويع المنتجات السياحية المختلفة بما يساهم في دفع وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وقالت المصادر، إنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للجناح المصري المشارك، وسيتم الإعلان عنها قريبًا وقبل انطلاق النسخة الحية من المعرض، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بإجراءات الصحة والسلامة، وكافة تفاصيل مشاركة مصر في معرض سوق السفر العربي.

كذلك سيتم التركيز علي ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وبيئية وعلاجية وثقافية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي ومكانتها السياسية والإقليمية، فهي مكان متميز جدًا لاستضافة عشرات المؤتمرات الدولية سنويًا في كل المجالات، خاصة وأن مصر بها قاعات مؤتمرات على أعلى مستوى، ضمن فاعليات الملتقى العربي لسوق السفر العربي.

في حين أعلنت دانييل كورتيس، مديرة سوق السفر العربي، أن مصر ضمن أبرز الدول المشاركة في نسخة هذا العام، بالإضافة لكلًا من: «الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وألمانيا، وقبرص، وتركيا، والأردن، وإيطاليا، واليونان، والهند، وإندونيسيا، وماليزياوكوريا الجنوبية، وجزر المالديف، والفلبين، وتايلاند، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية»، وسيجتمع نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم، حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر، وتقديم رؤى رائدة حول أحدث التقنيات والاتجاهات التي ستشكل بلا شك مستقبلًا للسفر والسياحة.

يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021، فعالية المسرح العالمي «جلوبال ستيج» لسوق السفر، والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية ومنتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح، مثل: «المملكة العربية السعودية، والهند، والصين».

وستشمل فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 انعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار، بالإضافة إلى أحداث أخرى تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية، وقطاع طيران، وندوة خاصة تهدف إلى تشجيع النساء على تولي وظائف في السياحة والسفر، بالإضافة إلى ذلك فستشمل الفعاليات الأخرى المشتركة فعالية مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي، وجلسات تسريع التواصل بين المؤثرين ونادي المشترين.

كذلك سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12,000 زائر من 140 دولة على مدار ثلاثة أيام.