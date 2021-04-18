إزالة ١٤ حالة تعدى على نهر النيل بدمياط ضمن الموجة الـ١٧

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تمت إزالة ١٤ حالة تعدي على الأراضى بمركز فارسكور على مساحة ٧٨٧.٥ متر مربع تابعة لولاية جسور النيل مع بداية المرحلة الثانية من الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل.

وأضافت "المحافظ" أن ذلك جاء استكمالاً للجهود التى بدأتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن فعاليات هذه الموجة والتى جاء من أهم اولوياتها التعديات على نهر النيل.

وأضافت "محافظ دمياط" أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالرصد الفوري لأية تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها.

أكدت محافظ دمياط، تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المستهدف لإزالة التعديات على نهر النيل ضمن الموجة السابعة عشر التى إنطلقت الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية.

وأضافت "المحافظ" استمرار الحملات التى تأتى تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، لتنفيذ ذلك، حيث تم إزالة ١٠حالات بمدينة بمركز الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣١٠م٢، ليصل إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية الموجة ١٧١حالة على مساحة ١٥٥٦٠ متر مربع بعدة مناطق بالمحافظة، مؤكدة استمرار تلك الجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل و التصدى لأية مخالفات او تعديات.

كما تم إزالة ١٠حالات بمدينة بمركز الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣١٠م٢، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية الموجة ١٧١حالة على مساحة ١٥٥٦٠ متر مربع بعدة مناطق بالمحافظة، مؤكدة استمرار تلك الجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل و التصدى لأية مخالفات او تعديات.