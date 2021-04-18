الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة ١٤ حالة تعدى على نهر النيل بدمياط ضمن الموجة الـ١٧

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تمت إزالة ١٤ حالة تعدي على الأراضى بمركز فارسكور على مساحة ٧٨٧.٥ متر مربع تابعة لولاية جسور النيل مع بداية المرحلة الثانية من الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل.

وأضافت "المحافظ" أن ذلك جاء استكمالاً للجهود التى بدأتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن فعاليات هذه الموجة والتى جاء من أهم اولوياتها التعديات على نهر النيل.

وأضافت "محافظ دمياط" أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالرصد الفوري لأية تعديات جديدة والتعامل الحاسم معها.
أكدت  محافظ دمياط، تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لتحقيق المستهدف لإزالة التعديات على نهر النيل ضمن الموجة السابعة عشر التى إنطلقت الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية.

وأضافت "المحافظ" استمرار الحملات التى تأتى تحت إشراف اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، لتنفيذ ذلك، حيث تم إزالة ١٠حالات بمدينة بمركز الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣١٠م٢، ليصل إجمالي عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية الموجة ١٧١حالة على مساحة ١٥٥٦٠ متر مربع بعدة مناطق بالمحافظة، مؤكدة استمرار تلك الجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل و التصدى لأية مخالفات او تعديات.

كما تم إزالة ١٠حالات بمدينة بمركز الزرقا تابعة لولاية الموارد المائية والرى على مساحة ١٣١٠م٢، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها منذ بداية الموجة ١٧١حالة على مساحة ١٥٥٦٠ متر مربع بعدة مناطق بالمحافظة، مؤكدة استمرار تلك الجهود للحفاظ على مجرى نهر النيل و التصدى لأية مخالفات او تعديات.

نهر النيل التعديات دمياط محافظ دمياط الدكتورة منال عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الاختيار 2» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض حلقة «فض رابعة»

بعد ظهورها في «الاختيار 2».. حكاية «شنن» المتهمة الوحيدة فى مذبحة كرداسة

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

ماذا حدث أعلى «عمارة المنايفة» خلال فض اعتصام رابعة الإرهابي؟

تزامنًا مع عرض «الاختيار 2».. آخر كلمات الشهيد عامر عبدالمقصود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف