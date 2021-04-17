السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين العاهل السعودي والرئيس التونسي بشأن العلاقات الثنائية

قيس سعيد وسلمان بن
قيس سعيد وسلمان بن عبد العزيز

جرت، مساء اليوم السبت، مكالمة هاتفية بين رئيس تونس قيس سعيد، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

 

وأوضحت الرئاسة التونسية خلال بيانها أن الجانبان تطرقا خلال هذه المكالمة، إلى العلاقات المتينة والراسخة في التاريخ بين تونس والمملكة العربية السعودية.

 

كما أعرب قيس سعيد وسلمان بن عبد العزيز عن أملهما أن يعيد الله هذا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات على الأمة الإسلامية قاطبة. 

 

وقد عبرالعاهل السعودي عن شكره لرئيس تونس على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال وأن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.

تونس السعودية قيس سعيد سلمان بن عبد العزيز رمضان

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