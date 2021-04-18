النمر الحلقة الخامسة.. محمد إمام ينقذ حياة بيومى فؤاد

استطاع النجم محمد إمام الذي يظهر بشخصية تدعى "نوح" في أحداث مسلسله الدرامي الجديد النمر بإنقاذ حياة بيومي فؤاد بعد تعرضه لأزمة قلبية في أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل النمر.

وتعرض بيومي فؤاد لأزمة قلبية أثناء شجار ابنه الذي يجسده الفنان خالد أنور مع الفنان محمد مهران نجل الفنانة نرمين الفقي بسبب زواج "حسن الحلق" الذي يظهر بشخصيته خالد أنور سرا من الفنانة ولاء الشريف شقيقة محمد مهران.

وأثناء الشجار سقط بيومي فؤاد أرضا وتعرض لأزمة قلبية ليتدخل على الفور الفنان محمد إمام وكتب له دواء أنقذ حياته وعندما جاء الطبيب المعالج لبيومي فؤاد قال إن محمد إمام أنقذ حياته بهذا الدواء وتعد هذه ليست المرة الأولى التي ينقذ فيها محمد إمام الذي يظهر بشخصية النمر أبطال العمل من عدد من الأزمات.

وتواعدت نرمين الفقي لخالد أنور بسبب شجاره مع ابنها محمد مهران وقالت له إنها لم تنس هذا الأمر وسوف تأخذ حقه ولكن بعد الأطمئنان على شقيقها بيومي فؤاد وتخطي أزمته الصحية.

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وظهر محمد إمام في الحلقات الأولى من مسلسل "الاختيار 2" الذي يخوض بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكي في عدد من المشاهد التي شارك بها في الجزء الأول من العمل الذي عرض في رمضان الماضي والتي كان يجسد خلالها شخصية أحد ضباط الجيش الذين استشهدوا في هجوم إرهابي على كمين البرث بسيناء.