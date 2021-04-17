مدرسة الراهبات ببنى سويف.. حرقتها «الإرهابية» بالكامل وأعادتها القوات المسلحة

شهد مسلسل “الاختيار 2” والذى يعرض خلال شهر رمضان فى حلقته الخامسة قيام جماعة الإخوان الإرهابية بحرق مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بمحافظة بني سويف.

وتعد المدرسة من أقدم المدارس المتميزة والأثرية على مستوى المحافظة ويرجع إنشاءها فى شهر أكتوبر من عام 1898م وقدمت المدرسة خلال تلك الفترة خدماتها التعليمية لأبناء المحافظة، من المسلمين والمسيحيين وتخرج منها الآلاف من أبناء المحافظة فى مناصب كثيرة.

حيث طالت يد التخريب للمدرسة الأثرية بعد تعرضها للتدمير والحرق والسرقة على يد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يوم 14 أغسطس 2013 الماضي عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وضاعت أثرية المدرسة بعد 115 عاماً تقدم خدماتها لأبناء المحافظة دون التفرقة بين أحد.



وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع في ذلك الوقت قرارا بتحمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكلفة ترميم المدرسة بالكامل وإنشاء المبنى الجديد والتي استغرقت 7 أشهر وأظهرت القوات المسلحة جهودها خلال تلك الفترة فى انشاء المدرسة وسرعة عودتها مرة أخرى، وتم زيادة مساحة شارع بورسعيد الذي تقع به المدرسة إلى 4.5 متر ليصبح عرض الشارع بعد الزيادة إلى 20 مترا.



وقامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإعادة تأهيل كاملة للمدرسة من جديد وإعادة بناء الفصول والانتهاء من مبني الإدارة، وإضافة مبان جديدة وتم افتتاحها في حضور المهندس مجدي البتيتى محافظ بني سويف الأسبق واللواء أركان حرب طاهر عبد الله، مساعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ذلك الوقت ليلقى كلمته الشهيرة فى الافتتاح ليؤكد فخره بالمدرسة وتخرجه منها وذكريات طفولته كونه أحد أبناء المحافظة وأن القوات المسلحة درع الأمة فى السلم والحرب، واستقبلت المدرسة طلابها من جديد، في شهر سبتمبر من عام 2014 الماضي بعد غياب عاما دراسياً كاملاً تم استضافه الطلاب خلالها بمدرسة سان مارك اللغات بمدينة بنى سويف.