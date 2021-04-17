السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق والإمارات يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بحث سفير العراق في الإمارات مظفر مصطفى الجبوري مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خليفة شاهين المرر، العلاقات الثنائية بين البلدين.


وأفادت وزارة الخارجية العراقية -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا اليوم السبت، بأن العراق حريص على تنمية العلاقات الأخوية مع الإمارات، وتعزيز التعاون بما يحقق تطلعات الشعبين.


وذكرت الوزارة أن الجانبين استعرضا الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


من جانبه، أكد الوزير الإماراتي الحرص على تعزيز علاقتها الاستراتيجية مع العراق، وأثنى على الزيارة المثمرة التي أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الإمارات.


وأضاف أنه استعرض مع السفير العراقي أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين في دورتها العاشرة وإنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، مشيدا بالعلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة.

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