طالع نجوم الأهلى قبل الديربى.. «بواليا» الأكثر حظًا

ساعات قليلة تفصلنا عن ديربي الأهلى والزمالك، حيث يلتقى القطبين غدًا في تمام الساعة التاسعة مساًء ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري المصري.

ويدخل الأهلى المباراة بنشوة التأهل لدور الثامنية من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يسعى إلى تحسين أوضاعه بجدول الدوري.

ووفقًا للكثير من التقارير الرياضية فقد خرج محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لمباراة الفريق أمام الزمالك، بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.



وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وفقًا لرؤية خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.



مروان محسن:

يعانى نجم النادى الأهلى مروان محسن من بعض التعثرات الفترة الأخيرة الأمر الذي جعله في مهب الانتقادات من جانب رواد السوشيال ميديا، فوفقًا لتوقعات الأبراج سيعيش مواليد برج الحوت الذي ينتمي إليه اللاعب مروان محسن حالة من النجاح على الصعيد العاطفي والمهني.

والتر بواليا:



استطاع والتر بواليا أن يستعيد جزء من مستواه عقب هدفه في مرمى النصر الذي صعد به الأهلي في بطولة كأس مصر.

ينتمي اللاعب والتر بواليا إلى برج الثور، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فالتألق حليفه بمباراة الغد، فمواليد برج الثور يواجهون حظًا جيدًا على الصعيد المهنى خلال هذة الأيام.

عمرو السولية:

يعتبر عمرو السولية من اللاعبين المؤثرين فى خط وسط الأهلى، وينتمى لبرج الحمل، وتتوقع له الأبراج أن يشهد هذه الفترة بعض الإخفاق على الصعيد المهنى.

محمد مجدي أفشة:

يعتبر لاعب النادي الأهلي الأكثر حظًا بين زملائه، حيث ينتمي لبرج الحوت، الذي سيحالفه الحظ بشكل جلي وواضح خلال هذه الفترة.