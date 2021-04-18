طفرة زراعية.. كيف ساعمت المشروعات القومية في زيادة الصادرات

آخرها إطلاق مشروع «الدلتا الجديدة»

شهد قطاع الزراعة في مصر طفرة ملحوظة منذ تولي القيادة السياسية الحالية الحكم، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية العملاقة بشأن استصلاح الأراضي الزراعية والتوسع في حجم مساحة الأراضي المنزرعة، تحقيقًا للأمن الغذائي في مصر.

ومؤخرا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ وإطلاق مشروع قومي جديد في قطاع الزراعة وهو "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، ووجه بسرعة تنفيذ المشرع وضغط المدة الزمنية له استصلاح الأراضي الزراعية، في إطار المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" والذي يضم في نطاقه مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز ما حققته الدولة من نجاحات في قطاع الزراعة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك من ناحية الإنتاج والتصدير للخارج.

مشروع الدلتا القومي

مشروع الدلتا القومي هو أحد المشروعات القومية بقطاع الزراعة، والذي يستهدف من تنفيذه هو زراعة أكثر من مليون فدان، بهدف مواجهة حاجة الأسواق المحلية من السلع الغذائية فى ظل زيادة السكان، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية، فضلا عن توفير نفقات العملة الصعبة للاقتصاد القومي.

تصدير المنتجات الزراعية

ونتيجة استصلاح العديد من الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية فقد حققت مصر معدلات مرتفعة في تصدير المنتجات الزراعية، فخلال موسم التصدير الماضي الذي بدأ من سبتمبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021 تصدرت الدول العربية قائمة الدول المستوردة من منتجات مصر الزراعية بواقع 289 ألف طن بقيمة 109 مليون دولار.

وجاءت الدول الأوروبية في المرتبة الثانية دول أوروبية بقيمة صادرات بلغت 59 مليون دولار على عدد 83 ألف طن، أما دول الإتحاد الأوروبى فقد احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 58 مليون دولار وذلك باجمالي 80 ألف طن.

زيادة حجم الأراضي الزراعية

وقد زادت بالفعل حجم الأراضي الزراعية في مصر، ففي 2017 - 2018 زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 59.2 ألف فدان مقابل 38.9 ألف فدان في العام السابق، فكانت نسبة الزيادة في الأراضي المستصلحة نحو 52% عن العام السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وخلال الموسم الزراعي الماضي "سبتمبر 2020 إلى فبراير 2021" شهدت حجم الصادرات الزراعية لمصر ارتفاعًا كبيرًا على مدار 6 أشهر فقط مقارنةً بنفس الفترة من موسم التصديرى العام الماضى، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.1 مليار دولار بإجمالي مليون و837 ألف طن.

الموالح أعلى الصادرات

جاءت حاصلات الموالح الزراعية في الصدارة إذ حققت أعلى الحاصلات الزراعية تصديرًا بقيمة 389 مليون دولار موزعة على 8.1 ألف طن.