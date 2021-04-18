الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل تنجيد بالبساتين

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب داخل محل تنجيد دائرة قسم شرطة البساتين.

البداية

كانت البداية عندما تلقى المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بوجود حريق داخل محل منجد - دائرة القسم.



فحص البلاغ

بانتقال رجال مباحث القسم والفحص، تبين حدوث حريق بمخلفات التنجيد أمام المحل على مساحة ٤ م في ٤ م، الكائن أسفل العقار الكائن بشارع أبو سيفين - حسن التهامى - البساتين مكون من ٣ طوابق بمساحة نصف متر في نصف متر.



مالك المحل يرجح عقب سيجاره اشعل النيران

تم التقابل مع مالك المحل، إمام عبد الحفيظ عبد ربه ،٦٠ سنة، يعمل منجد، ومقيم محل البلاغ، والذي أيد ما جاء بالفحص، ويرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد العاملين عقب سيجارة.

باستدعاء رجال الحماية المدنية، تم الإطفاء دون أي إصابات أو تلفيات أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم.

وفي السياق ذاته، سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق محدود نشب بمحيط مخزن خردة بمنطقة الوراق.

تلقى اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد باندلاع حريق قرب الطريق الدائري بالوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتبين من التحريات أن الحريق محدود ونشب خارج مخزن خردة في كمية من الأخشاب، وتم السيطرة عليه سريعًا دون إصابات.

ورجحت التحريات الأولية أن عقب سيجارة تسبب في اشتعال النيران، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، ووجود شحوم وزيوت في الخردة علاوة على الأخشاب.

ومن جانبها، رفعت الإدارة العامة للحماية المدنية، حالة الاستعداد التام، وبالتحديد مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وناشدت الإدارة المواطنين بضرورة الحرص في استخدام الأجهزة الكهربائية في فصل الصيف، والذي يشهد دومًا احمالًا زائدة بالكهرباء لاستخدام التكييفات مع الأجهزة الأخرى، حيث تأتي أغلب البلاغات حرائق بسبب الماس الكهربائي.

وحذرت الحماية المدنية من زيادة الأحمال على المشتركات الكهربائية، والتي قد تكون سببًا لاشتعال النيران، أو نشوب حريق، وكذلك التأكد من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال بجوار الاجهزة الكهربائية، وعدم استخدام الأنبوبة بدون منظم الضغط، والتأكد من عدم وجود تشققات أو تسريبات بالخرطوم.

كذلك وجهت الإدارة، تحذيرات بعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، وخصوصًا في أوقات الذروة، وعدم اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدى للحرائق، وعدم التدخين عند الشعور بالنعاس والتأكد من إطفاء السيجارة، وعدم ترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، وعدم استخدم الماء في حرائق الزيت المشتعلة، وعدم استخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، واستبداله بالصابون.