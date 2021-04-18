النمر الحلقة 5.. هنا الزاهد تكتشف زواج خالد أنور من ولاء الشريف

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل النمر الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان والمذاع على قناة الحياة الفضائية.

وعلمت هنا الزاهد في بداية الحلقة الخامسة من مسلسل النمر بزواج خطيبها خالد أنور الذي يجسد دور يدعي "حسن الحلق" نجل الفنان بيومي فؤاد وذلك في نفس التوقيت الذي بدأ فيه محمد إمام العمل في محل والدها الشيمي رضوان الذي يجسد دوره الفنان محمد رياض.

وذهبت هنا الزاهد إلى خالد أنور لتخبره بأنها علمت زواجه السري من ولاء الشريف وقامت بإعطاءه دبلة خطوبتهما وألبغته بأنها لا تريد زواجه ولا رؤيته مجددا.

وذهب على الفور شقيق الفنانة ولاء الشريف الذي يجسده الفنان محمد مهران من أجل الشجار مع خالد أنور "حسن الحلق" لما فعله بشقيقته وزواجه السري منها خاصة وإنها تنتظر وضع جنينها منه.

وأثناء الشجار الذي حدث في المشاهد الأولى من مسلسل النمر ذهب كل من بيومي فؤاد والد خالد أنور والفنانة نرمين الفقي والدة محمد مهران من أجل فض الشجار بينهم والذي حدث وسط حي الصاغة ليقع بيومي فؤاد أرضا لإصابته بأزمة قلبية.

مواعيد عرض مسلسل النمر:

يعرض مسلسل النمر للنجم محمد إمام على عدد من القنوات الفضائية وهى فضائية الحياة، إضافة إلى قناة أبو ظبي.

مواعيد عرض المسلسل على قناة الحياة

العرض الأول للحلقة في العاشرة والربع مساءً.

الإعادة الأولى للعمل في تمام الساعة الثانية صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية إلا ربع مساء.

تردد قناة الحياة الفضائية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12206.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي v.

- الاستقطاب: FEC.

- معاكل التصحيح: 56.

تردد قناة الحياة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12207

- معدل الترميز: 27500

- الاستقطاب: عمودي

- معامل التصحيح: 3 / 4

أبطال وصناع مسلسل النمر

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمود حافظ، ولاء الشريف، محمد مهران، أحمد حلاوة، حجاج عبد العظيم، أحمد حلاوة، أحمد عبد الله محمود، مؤمن نور، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.