الاتهامات تحاصر دينا الشربينى فى «قصر النيل» بعد العثور على السم بدولابها

يبدو أن مواجهة عائلة السيوفي لن تكون سهلة مثلما توقعت كاميليا (دينا الشربيني)، حيث كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل قصر النيل عن إيجاد الضابط خالد نوح (أحمد مجدي) لزجاجة من السُم الذي قُتل به منصور السيوفي (صبري فواز)، لتشير كل أصابع الأتهام نحو كاميليا والتي تدرك جيدًا من فعل بها ذلك، ففي الليلة الماضية اكتشفت كاميليا أن عايدة (ريهام عبد الغفور) كانت موجودة في غرفتها لأنها تمتلك كافة مفاتيح غرف القصر، وأنها اكتشفت أيضًا الصور التي تخص نبيل السيوفي (نبيل عيسي).

أما عن مقتل منصور السيوفي، فقد تناقشت عايدة مع نبيل حول ضرورة التخلص من كاميليا بعدما كشفت العديد من الأسرار العائلة، في الوقت الذي كانت تحاول فيه كاميليا إيجاد جنيهات الذهب والتي تظن بقوة أن خالها ممدوح (محمود البزاوي) يعرف مكانهم، فهل تسقط كاميليا ضحية قتل منصور قبل أن تنتقم من عائلة السيوفي؟

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 عصرًا و4:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.