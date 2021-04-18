الحلقة الخامسة من «الاختيار 2».. قصة فض رابعة واعتداء الإخوان على الأقسام والكنائس

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ودارت حول فض رابعة واعتصام النهضة واعتداء الإخوان على الأقسام والكنائس، وبدأت الحلقة الخامية من مسلسل "الاختيار 2" بتحذير قوات الشرطة للإخوان بالخروج من الاعتصام قبل فض رابعة والنهضة وسط تواجد اسلحة كثيفة مع شباب الإخوان، وسجلت الحلقة الخامسة من "الاختيار 2" انتشارا كبيرا خلال الدقائق الماضية من خلال فض رابعة والذي تبعه اعتداء الإخوان على الكنائس والأقسام.

الحلقة الخامسة من الاختيار2

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" تواجد أحمد مكي على رأس قوات الشرطة التي شاركت في فض رابعة، وتواجد كريم عبد العزيز في المنيا على راس قوة لحماية أقسام وكنائس المنيا، وبالتزامن مع فض رابعة العدوية اعتدت عناصر الإخوان الإرهابية على الكثير من الكنائيس والأقسام بجميع أنحاء مصر وسط قتل الكثير من رجال الشرطة، كما تم تسليط الضوء على الاعتداء على جميع عناصر مركز شرطة كرداسة وقتل عناصره والتمثيل بجثثهم.

وأذاعت المتحدة للخدمات الإعلامية الحلقة الخامسة من "الاختيار 2" كاملة بدون فواصل لما لها من أهمية كبيرة وأحداث مفصلية في تاريخ مصر.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 2

مسلسل "الاختيار 2" يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر، ومنهو النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي والفنانة إنجي المقدم، والفنانة بشرى والفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، كما يتواجد في العمل كلا من الفنان طارق صبري وإسلام جمال، وأحمد داش، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف والفنان الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء العمل لروحه في بداية العمل بعد أن توفى قبل الانتهاء من التصوير ويتواجد في المسلسل مجموعة كبيرة كضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد حلمي، والفنان أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، ، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومصطفى أبو سريع والمسلسل من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض عبر قنوات أون يوميا في تمام التاسعة مساء.