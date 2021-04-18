الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل صحة مطروح يتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفى الضبعة

الدكتور أحمد البلتاجي
الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة في مطروح، يرافقه الدكتور شريف الشناوي مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة مستشفي الضبعة المركزي لمتابعة إنتظام العمل بالمستشفي والخدمات المقدمة للمواطنين بناءا علي توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 
 

وشدد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، علي ضرورة الإلترام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال تقديم الخدمة الطبية المعتادة للمرضي.

 

وكان استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المهندس سعيد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة خالدة للبترول والوفد المرافق له لإهداء المحافظة أجهزة مناظير (منظار جراحة عامة لعدد من التخصصات الطبية  تشخيصي وعلاجى) لمستشفى مطروح العام  بتكلفة ٢،٦ مليون جنيه.

 

جاء ذلك  فى إطار المشاركة المجتمعية الفعالة للشركة  بحضور ديفيد شى المدير الإقليمى لشركة أباتشي الامريكية وجريكى ماكدونلد المدير العام لشركة خالدة للبترول والدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الاسكندرية والدكتور باسم نشأت مدير أدارة المستشفيات جامعة الاسكندرية ونخبة من أطباء جامعة الاسكندرية والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من قيادات شركة خالدة للبترول.

 

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح   الشكر إلي شركة خالدة لجهودها  لخدمة المجتمع المحلى والمساهمة بالتعاون مع محافظة مطروح فى دعم منظومة الصحة الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة مطروح متمنيا مزيد من التعاون وتعزيز المشاركات المجتمعية للشركة لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة بعدد من المجالات  بالمحافظة.


 وقام الدكتور احمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح والدكتور وائل نبيل عميد كلية طب الاسكندرية بالاشراف على تركيب المنظار  والذى سيساهم  في الاسراع بتشخيص العديد من الحالات المرضية وذلك  في إطار  دعم منظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة مطروح
 

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محافظة مطروح مستشفي الضبعة المركزي صحة مطروح الدكتور احمد البلتاجي

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