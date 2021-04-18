جميلة عوض تفاجىء المشاهدين بقنبلة جديدة فى «حرب أهلية»

بعد مشادتها مع والدتها في الحلقة الأولى، وتدميرها لحياة صديقتها "نانسي"، لم يكن المتابعون يتوقعون أن في جعبة "تمارا" المزيد من الخطط لإفساد حياة من حولها، خصوصاً وأن ما حدث هذه المرة لم يكن في الحسبان، لأن "تمارا" ارتدت ثياب الحمل الوديع حول صديقتها "نهى" وجعلتنا ننشغل بما فعلته مع "نانسي"، ولكنها كانت في الواقع تخطط لفضيحة جديدة على مدى أوسع، إذ تسببت في إذاعة فيديو غير لائق لصديقتها "نهى" في حفل زفافها أمام الجميع.



واستطاعت "جميلة" بأدائها خداع الجمهور في بداية الحلقة، لأنه بعدما دافعت عن صديقتها وحبطت قصة تحميها أنها أقلعت عن إلحاق الضرر بمن حولها، ولكن كان ذلك مجرد فصل في خدعتها، كما يساهم أداء جميلة عوض في إتقان الخدع التي تمارسها على مدار الحلقات، إذ تعكس ببساطة حالة الصراع والتردد الذي يعتري شخصية “تمارا”، فأحياناً نصدق أنها ضحية، وأحياناً أخرى نراها في ثياب الجلاد، ولكن بالتأكيد يتشوق الجميع لمعرفة إلى أين سيؤول مستقبل "تمارا" في النهاية.

أصبحت النجمة يسرا بطلة المسلسل في المركز الأول ضمن تريندات محرك البحث جوجل، بينما تصدر "حرب أهلية" تريند تويتر.

يأتي ذلك بعد تصاعد الأحداث بشكل كبير في 4 حلقات فقط، وحدوث أكثر من بلوت تويست في مدة زمنية قصيرة، فبعد أن كانت يسرا هي مريم المريضة النفسية للدكتور يوسف (باسل الخياط)، نكتشف إنها الزوجة السرية ليوسف الذي يخدعها مقابل الحصول على المال.



الأمر لا يتوقف عند ذلك، ففي الوقت نفسه تصبح تمارا (جميلة عوض) محور شر موازياً في المسلسل، فبينما هي الابنة العاق لمريم، هي أيضاً من تخرب حياة صديقاتها بطريقة منهجية

ويدور حرب أهلية حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز