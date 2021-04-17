السبت 17 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة الاتحاد الأوروبي تشيد بإجراءات ليبيا في التصدي لكورونا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إنه بفضل الصندوق الائتماني الأوروبي تمكنت السلطات الليبية من اتخاذ تدابير حماية وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدي لفيروس كورونا.


وقالت البعثة  في بيان اليوم السبت، وأوردته وكالة الأنباء الليبية: "لقد كان الحرص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية، ولا يزال في صلب عمل الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا".


وأضافت البعثة: “أصبحت نتائج هذا الدعم وتأثيره واضحين في فترة كوفيد-19، حيث تمكنت السلطات المحلية في ليبيا من اتخاذ تدابير حماية، وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدي لفيروس كورونا”.

زيلينسكي الناتو ليبيا الاتحاد الأوروبي فرنسى

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