ضبط المتهمين بسرقة مخزن أجهزة كهربائية في المقطم

تمكنت قوات أمن القاهرة من ضبط 3 عمال عقب سرقتهم لمخزن أجهزة كهربائية تابع لشركة توريد يعملون بها بدائرة قسم شرطة المقطم.

بداية الواقعة جاءت بعدما تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث قسم شرطة المقطم يفيد تلقيه بلاغًا من المجني عليه “محمد يحيي عبده”، 22 سنة، صاحب شركة أجهزة كهربائية، مقيم بشارع سرايا القبة - الزيتون باكتشاف سرقه 10 شاشات تليفزيون و20 كراتين سلك دش ومجموعة من الإسلاك الكهربائية و10 كراتين ريسيفر من داخل المخزن الخاص به بمنطقة الهضبة الوسطي.

بانتقال قوة من رجال مباحث القسم وبالفحص وإجراء المعاينة تبين عدم وجود ثمة آثار عنف، ما يرجح أن الدخول للمخزن مشروع وبفحص الكاميرات وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عمال بالمخزن محل الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنوا من ضبط “رمضان.م”، 32 سنة، عامل، مقيم قرية حماصة، بني مزار بالمنيا وجمعة.أ س"، 25 سنة، عامل مقيم قرية الناصرية ببني مزار و"محمد.م.ع"، ٣٦ سنة، عامل، مقيم بقرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بالمنيا.



بمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق استنساخ مفتاح مصطنع على المفاتيح الخاصة بالمخزن والدخول للمخزن عقب غلقه والاستيلاء علي المسروقات وتصريفها لدى المدعو “محمد.س.م”، ٣٨ سنة، صاحب محل للأدوات الكهربائية، مقيم بشارع العشرين فيصل ببولاق الدكرور تم ضبطه وضبط المسروقات بالمحل خاصته.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة العامة التي باشرت سير عملية التحقيقات.