كبار الصحفيين والإعلاميين يؤدون واجب العزاء فى مكرم محمد أحمد (صور)

أدي عدد من كبار الصحفيين ومسؤولي الصحف بمصر واجب العزاء في الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد حيث قدم كل من عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق والكاتب الصحفى إبراهيم حجازي وأحمد أيوب عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة العزاء في الراحل.

كما شارك الإعلامي نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى للإعلام، والكاتب الصحفى ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائى، والكاتب الصحفى جمال الكشكى وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام في تقديم واجب العزاء وكان في مقدمة متلقي العزاء شقيق الراحل سعيد محمد أحمد.



وكان الكاتب الكبير قد وافته المنية صباح يوم الخميس الماضيي 15 إبريل عن عمر يناهز الـ86 عاما وذلك بعد صراع طويل مع المرض تسببت في دخوله للمستشفى أكثر من مرة خلال الأونة الماضية.

وقد تعرض الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد لوعكة صحية مؤخرا نقل على إثرها لمستشفى النيل وتم حجزه بغرفة العناية المركزة حيث أنه كان يعاني من انخفاض نسبة الهيوجلوبين في الدم وهو ما تسبب في دخوله للمستشفى والعناية المركزة أكثر من مرة خلال الفترة السابقة.

وكانت قد أعلنت السيدة راوية زوجة الكاتب الراحل مكرم محمد أحمد عن خبر وفاة زوجها في مستشفى وادي النيل بالقاهرة وذلك بعد صراع طويل مع المرض ومعاناه من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم خلال الأشهر الماضية والتي تسببت في دخوله للمستشفى.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السابق، وأكد المجلس على أن مصر فقدت قامة كبيرة في مجال الصحافة المصرية وتقدم بالعزاء للأسرة الراحل وأن يتقبله الله من الصالحين.

وكان قد أصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في وقت سابق بيانا عن الحالة الصحية للكاتب الراحل مكرم محمد أحمد قال فيه " الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأعضاء المجلس، يتمنون الشفاء للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، لدخوله مستشفى وادي النيل، وأن يعود لأسرته وقرائه ومحبيه بكامل الصحة والعافية.. فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف في بلاط صاحبة الجلالة".



ولد الكاتب الراحل عام 1935 وهو من أبناء محافظة المنوفية، وعام 1957 حصل على ليسانس الأداب قسم فلسفة جامعة القاهرة، وبدأ حياته العملية في مجال الصحافة كمحررا صحفي بجريدة الأخبار ثم مديرا لمكتب جريدة الأهرام في سوريا، بعدها أصبح مراسلا عسكريا باليمن، كما أنه تعيين رئيس قسم التحقيقات في جريدة الأهرام ووصل لمساعد رئيس التحرير ثم مدير تحرير جريدة الأهرام.

وشغل عدد من المناصب الهامة على رأسها نقيب الصحفيين المصريين السابق، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، وشغل ايضا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلام، رئيس تحرير مجلة المصور.

عزاء مكرم محمد أحمد

عزاء مكرم محمد أحمد