تشكيل لجنة برئاسة علاء عقل لتسيير أعمال غرفة الفنادق

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، قرارًا بتشكيل لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل الذي كان رئيسًا للغرفة الفرعية بالبحر الأحمر، وذلك بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بحل المجلس السابق لبطلان الانتخابات.

تضمن قرار الوزير عضوية هشام الشاعر، محمد أيوب، هيثم نصار، عبد الحميد أبو يوسف، وتكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الغرفة والأعضاء، والإعداد للانتخابات المقبلة على كافة مقاعد مجلس الإدارة.

ورفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الأولى فحص، بإجماع الآراء الطعن المقدم من غرفة المنشآت الفندقية على حكم القضاء الإداري الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة، وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بحل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، ورافضا المحكمة طعن الغرفة لإلغاء هذا الحكم.

وتقدم ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية باستقالته فبراير الماضي من رئاسة الغرفة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة ولمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وكان الوزير يبحث إمكانية تعيين أحد الأعضاء من قبل الوزير ليكون ممثلاً لمقعد المنتجعات والقري السياحية الذي خلا باستقالة ماجد فوزي، أو إجراء انتخابات خلال 60 يومًا على المقعد ليكتمل قوام المجلس الممثل لكل فئات الفنادق.

ورد الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، في بيان اليوم بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا برفض طعون وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية على حكم المحكمة القاضي بإلغاء قراري التمثيل الفئوى لمجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية والدعوة للانتخابات.

أوضح الاتحاد أن الحكم سيقتصر تنفيذه على حل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية وفقا لما قضى به الحكم فى منطوقه وبما ورد بأسبابه التى تضمنت بطلان انتخابات الغرفة نظرًا لعدم تخصيص مقعد مستقل لشركات الإدارة بالمجلس ولم يتضمن الحكم بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ولم يصدر حكم بشأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.

وأكد الاتحاد احترامه الكامل لأحكام القضاء وأي قرار تصدره وزارة السياحة والآثار بشأنها وأنه يبادر إلى تنفيذها وفقا لصحيح حكم القانون وبما ستكشف عنه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن كيفية تنفيذ الحكم، وأن مجلس إدارة الاتحاد مستمر فى عمله فى خدمة قطاع السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.