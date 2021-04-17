عريس السماء مينا عزت: رفض ترك قسم الشرطة فاصطاده رصاص «الإرهابية»

شهد مسلسل «الاختيار 2» الذى يعرض خلال شهر رمضان فى حلقته الخامسة عرض لفض اعتصام رابعة وأعمال الإخوان التخريبية التى قامت بها الجماعة الإرهابية عقب فض الاعتصام من حرق لأقسام الشرطة وغيرها من الأعمال العدائية التي شهدتها عدة محافظات.

واستعرض المسلسل هجوم أنصار الجماعة الإرهابية على قسم شرطة بنى سويف 14 أغسطس من 2013 الماضى بعد فض الاعتصام، ما أسفر عن مصرع الشهيد النقيب مينا عزت زكى.

واستشهد النقيب مينا، 22 عامًا، وكان ابنًا بارًا بوالديه وتزوج يوم 14 يوليو 2013 الماضي واستشهد يوم 14 أغسطس 2013 بعد زواجه بشهر؛ ليضحى بنفسه من أجل بلاده.

وأكدت أسرة النقيب مينا أن ابنها كان بطلًا بمعنى الكلمة وشهمًا، ويوم فض اعتصام رابعة كان أول يوم عمل له بقسم شرطة بني سويف، وكان هناك هجوم على القسم فرفض ترك مكانه وضحى بحياته؛ لأنه من شهامته ورجولته رفض ترك مكانه لأنه تعلم الأمانة من صغره: "ربنا يرحمه وكل الشهداء سطروا أسمائهم في سجل التاريخ ملحمة من الوفاء والوطنية".

وتابعت أسرة الشهيد "أن نجلهم كان يحلم بالالتحاق بكلية الشرطة منذ صغره وربنا أراد تحقيق أمنيته وكان بارًا ببلده ووالديه وكان خدومًا لكل الناس وعند استشهاده كان عمره 22 عامًا وكان عريسًا يوم 14 يوليو 2013 واستشهد بعدها بشهر يوم 14 أغسطس 2013، وتم وضع اسمه على أكبر مدرسة ببني سويف، وتم تخليد اسمه وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسؤولين في جهاز الشرطة".

وداخل منزل أسرة الشهيد بحى مقبل بمدينة بنى سويف تجد صورته في كل أركان المنزل وذلك لتعويض والديه عن لحظات الفراق ودولاب يحمل شهادات الشهيد منذ التحاقه بكلية الشرطة والهدايا التي حصلت عليه أسرته بعد استشهاده.