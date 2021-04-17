علي سعدة يكتب: فخ السد

الصمت الدولي واستفزازات اثيوبيا يؤكدان ان هناك شيئ ما يحاك ضد مصر .. لك ان تتخيل ان سويسرا مثلا تقيم سدا ضخما علي نهر الراين وتمنع المياه عن المانيا وبلجيكا والنمسا وفرنسا وهولندا .. هل كنا سنري هذا الصمت المريب من كل دول العالم؟؟

الغليان في مصر والسودان فقط فالمسأله يتخيلانها حياه او موت .. وقنوات الاخوان المعاديه لا تهدأ لحظه عن تأجيج نار الفتنه وايهام شعب مصر ان الموت عطشا في انتظاره .. بل وتضع علي شاشاتها العد التنازلي يوميا لذلك .

والنظره المتعاليه من دول العالم الاول لدول العالم الثالث تري ان الكثير من مواطني دول العالم الثالث يوموتون جوعا لنقص الموارد و الفقر الغذائي .. فماذا لو اضيف لذلك الفقر المائي ؟؟ النتيجه لاتختلف

بالطبع ارتعدت فرائص القراء المصريون الطيبون لما سبق.. لكن الحقيقه عكس ذلك تماما

هيرودوت قالها قبل ان تخلق معظم تلك الدول الكبري .. مصر هبة النيل .. كانت وستظل .. ولن تعطش ..

ودرسنا في كليه الهندسه ان مصر تعاني من مشاكل في الصرف وليست لديها مشاكل في الري

الامطار تهطل علي اثيوبيا بمتوسط ٩٨٠ مليار متر مكعب سنويا .. مصر حصتها ٥٥ مليار متر مكعب فقط والباقي يذهب لاثيوبيا والسودان وعوامل البخر .. ثم تذهب كميات هائله لتصب في البحر الابيض المتوسط عبر فرعي دمياط ورشيد دون فائده تذكر اللهم الا لتحقيق توازن المنسوب المائي المحسوب من الخالق بدقه .

ملء السد سيكون في اوقات الفيضان فقط ولن تتأثر الحصه المائيه لمصر.

اقصي سعه لسد النهضه هي ٧٤ مليار متر مكعب .. سيتم ملؤه من مياه الفيضان علي مدار سبع سنوات بمعدل ١٠ مليار سنويا فقط.

المخزون المائي امام السد العالي في بحيره ناصر يكفي مصر لمده من ٣ ل ٤ سنوات دون الحاجه للنهر

حتي لو اصرت اثيوبيا علي ملء سد النهضه بتوقيتاتها المرفوضه من دولتي مصر والسودان في خلال ٤ سنوات فلن تعطش مصر ولا السودان .. والسد العالي لم ينقص قطره واحده بعد الملء الاول لسد النهضه بل زاد منسوب المياه امامه فاللسماء حسابات اخري

الارجح كما يقول الخبراء ان هناك خطأ ما في تصميم السد المذكور سيؤدي لانهياره في حال اتمام ملؤه .. لذلك تستفزنا القياده في اثيوبيا لنقوم نحن بضربه لتهرب هي من ثوره الجماهير عليها فور انهياره خاصه ان شعب اثيوبيا كله ساهم في تمويل السد كل حسب قدراته باعتباره مشروعا قوميا لانتشال اثيوبيا من الفقر كما اشاعت قياداته السياسيه.

قيادتنا الرشيده تعي كل ذلك تماما وبتفاصيله الدقيقه .. ولن تحارب وفقا لتعليمات بعض الاقلام الفيسبوكيه ..

اطمئنوا .. سيرزقنا الله من حيث لا نحتسب ولن يضيعنا ابدا .. ورمضان كريم.