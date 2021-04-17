رئيس «مستثمري المنيا» يشيد بالنهضة العمرانية في الصعيد

تدشين المجمعات الصناعية ساهم في خفض نسبة البطالة

ثمن المهندس علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، بالنهضة العمرانية التي تشهدها من خلال تدشين المدن الجديدة في محافظات الصعيد مثل المنيا وسوهاج وأسيوط، بالإضافة إلى تدشين المجمعات الصناعية.

وكشف مرسي، أن تدشين المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد ساعدت على خفض نسبة البطالة حيث وصلت عدد العمالة داخل المنطقة الصناعية 15 ألف عامل والحد من الهجرات الخارجية التي كانت تتم بطرق غير شرعية، والهجرة الداخلية إلى محافظات الوجه البحرى والقاهرة بحثاً عن فرص عمل وحياة مناسبة لهم.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، أن محافظة المنيا لديها العديد من الفرص والمقومات الطبيعية والبشرية ولكنها لم تستغل بشكل كامل وصحيح، مؤكدًا على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي دعمت عدد كبير من النساء والشباب حديثي التخرج لإقامة مشروعات خاصة بهم.

وأوضح مرسي أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى قدرته على زيادة الصادرات بالإضافة إلى تقليل الواردات وهذا ما تقوم الدولة به خلال الفترة الحالية، فضلاً عن تحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي المصري بالمنطقة، موضحًا أن الدولة اهتمت بتلك القطاع خلال التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا حتى لا يتأثر.



جدير بالذكر أن المنطقة بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 2220 فدان وبها عدد كبير من الصناعات المختلفة مثل الصناعات الهندسية، المعدنية، الكيماوية، الغذائية، بالإضافة إلى صناعة مواد البناء مثل الحديد والطوب والأسمنت وغيرهم، فضلاً عن مصانع إنتاج الورق

وهناك بعض من مصانع المنطقة الصناعية نجحت فى غزو الأسواق العالمية في الدول الاوروبية و الأفريقية و دول الخليج العربي ومن بين المنتجات التى يتم تصديرها العصائر والمركزات والصلصة، وكذلك الملابس الجاهزة ويتم تصديرها لدول أوروبا وأفريقيا.