«الزراعة» تواصل حملاتها على المجازر ومحال وأسواق اللحوم خلال رمضان

واصلت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، شن حملاتها خلال رمضان على محال وأسواق اللحوم للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات الإشرافية على محال عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات.

وقال تقرير رسمي للهيئة العام للخدمات البيطرية إن الحملات جاءت لتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات؛ للتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

أضاف التقرير أن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها نحو 1,7 طن لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وبلغ إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 11 محضرًا.



وأوضح التقرير أن إدارة المجازر قامت بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل، وأظهرت التقاريرالواردة للهيئة بأن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية بلغت 2800 رأس ماشية داخل، فيما بلغت إجمالى المذبوحات من الطيور عن نفس الفترة أكثر من 244 ألف طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تسعى للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها بمكافحة الأمراض المستوطنة والتصدي للأمراض الوافدة وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة.

أضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية، وضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقي والتقصي فى نطاق البؤرة، علاج الحيوانات المصابة، مخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد، وتم توزيع لقاحات الأمراض السيادية على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعى للحيوانات المحصنة.

أشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة أن أطباء الطب الوقائي بالمديرية قاموا بتحصين 8,300 رأس من الماشية ضد مرض الجلد العقدي، وفي سياق آخر بشأن مكافحة مرض انفلونزا الطيور واصلت اللجان البيطرية جمع عينات من عدد 4 مزارع في نطاق المحافظة؛ للتأكد من خلوها من المرض.