نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا بفريق مبادرة «صوتك مسموع»

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع إدارة خدمة المواطنين، وأعضاء فريق عمل مبادرة «صوتك مسموع» بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل بالمنظومة، وفحص الشكاوى الواردة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبرنامج «الواتس آب»، وسرعة الرد على وزارة التنمية المحلية، والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.



حضر الاجتماع كلًا من الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعدد من أعضاء فريق «صوتك مسموع» بديوان عام المحافظة.



واستعرض نائب محافظ سوهاج، مؤشرات أداء العمل الخاصة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وأداء القطاعات المختلفة بالمحافظة، موجهًا بسرعة الرد على الشكاوى الجارية، واستعجال الجهات التي يوجد لديها شكاوى متأخرة، للحفاظ على المستوى المتقدم للمحافظة في أداء العمل.

وناقش «القاضي» أهم الاحتياجات اللازمة لإدارات خدمة المواطنين؛ لتحقيق المزيد من تطوير العمل، مشيرًا إلى ضرورة رفع قدرات العاملين من خلال إعداد برنامج تدريبي في أقرب وقت، كما تابع سير العمل بالغرفة المركزية لتلقي طلبات وشكاوى مشروع تطوير الريف المصري، موجهًا بأهمية التواصل مع مقدمي الشكاوى وإبلاغهم بسير شكواهم والرد عليها.

كما استعرض نائب المحافظ، سير العمل بمبادرة «صوتك مسموع» ومستوى أداء العمل، ومدى التعاون بين القطاعات المختلفة لسرعة الاستجابة والرد على ما يرد من وزارة التنمية المحلية من شكاوى وطلبات.

جدير بالذكر، أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، شدد على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، و الكافيهات، والورش، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موجهًا بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ سوهاج أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .

وأشار محافظ سوهاج إلى أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ولفت «الفقي» أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.