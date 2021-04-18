«رومانسية وخيانة واشتباك».. أحداث الحلقة الخامسة من «مسلسل اللى مالوش كبير»

انتهت احداث الحلقة الخامسة مسلسل "اللي مالوش كبير"، والذي تخوض بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، وشهدت أحداث الحلقة رومانسية وخيانة واشتباك في آن واحد.

رومانسية العوضي وياسمين عبدالعزيز في أحداث الحلقة الخامسة مسلسل اللي مالوش كبير

قرر "سيف الخديوي" العوضي أن يجلس مع "غزل" ياسمين عبد العزيز ليعرف منها قصة زواجها من "عابد" خالد الصاوي، وهل ليس لديها أهل بالفعل مثلما قالت له، فأجابته بأنها لم ترى من أهلها إلى القسوة وهم من أرغموها على الزواج من "عابد" رغم أنه يكبرها بعشرين عام وذلك مقابل مصلحتهم من توفير أموال لهم وفرص عمل وغيره، مما جعل "الخديوي" يتأثر وسيطرت حالة من الرومانسية على هذا المشهد بينه وبين "غزل" ووعدها بأنه سيفعل ما بوسعه لحمايتها من شر زوجها.

اشتباك شقيق العوضي وحبسه في أحداث الحلقة الخامسة مسلسل اللي مالوش كبير

في مشهد مختلف قام شقيق "الخديوي" والذي يدعى مالك بالاشتباك مع أحد الأشخاص داخل ملهى ليلى، ووصل الأمر لتشويه وجهه من كثرة الضرب، مما جعل هذا الشاب برفع دعوى قضائية ضده، لذلك تم القبض عليه ووصل هذا الخبر لـ"خديوي" أثناء جلوسه مع "غزل" ليخرج مسرعا من منزله لإنقاذ شقيقة.

خيانة ياسمين عبدالعزيز من صديقتها المقربة في أحداث الحلقة الخامسة مسلسل اللي مالوش كبير

وانتهت أحداث الحلقة الخامسة مسلسل اللي مالوش كبير على مشهد تحالف "نادين" دنيا عبد العزيز مع "عابد" زوج "غزل" رغم اعتبار الأخيرة لـ"نادين" بمثابة أخت لها وصديقتها المقربة، وكانت تثق بها بالفضفضة معها في كل أمور حياتها، كما أن سبق هذا المشهد اتصال "غزل" بها لتبلغها بأنها في منزل "الخديوي" وأنها سعيدة بتواجدها هناك، وهو ما أبلغت به "نادين" لـ"عابد" لتنتهي الحلقة على هذا المشهد، ومن المقرر أن تكشف لنا الحلقة السادسة المقبلة رد فعل "عابد" على هذا الأمر.

مواعيد عيد مسلسل اللي مالوش كبير

يعرض مسلسل اللي مالوش كبير الجديد عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية، حيث أصبحت القناة هي العارضة لمسلسلات ياسمين للسنة الثالثة على التوالي وكان آخرها مسلسل ونحب تاني ليه رمضان الماضي، وأعلنت قناة سي بي سي العامة عن موعد عرض المسلسل الجديد وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة وفقا للجدول الذي سيتم التوافق عليه بشكل نهائي، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.