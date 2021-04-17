«حرق وقتل وتعذيب».. «الاختيار 2» يفضح جرائم «الإرهابية» بعد فض رابعة

بعد عرض جرائمهم في الاختيار 2

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2 أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وسردت جرائم الجماعة الإرهابية التي ارتكبوها في حق الشعب المصري يوم 14 أغسطس 2013.



خرج أنصار «الإرهابية» بعد ثورة 30 يونيو للاعتصام في ميداني النهضة ورابعة العدوية، وعندما حانت لحظة الفض حرقوا ونهبوا وسرقوا عددا ضخما من أقسام الشرطة في عدة محافظات وقطعوا الطرق وحاصروا المنشات ولم يكتفوا بهذا الأمر بل مثلوا بأجساد رجال الشرطة فسحلوا وقتلوا 14 ضابطا ومجندا بقسم شرطة كرداسة وألقوا بجثثهم وسط الأراضي الزراعية والعشش وفي الشوارع.



وحاصر أنصار الجماعة الإرهابية أقسام شرطة كرداسة والعياط والوراق وأوسيم ونقطة شرطة البراجيل ونقطة نجدة أكتوبر وقسم العياط والبدرشين وأبو النمرس والحوامدية وجراج قسم الطالبية، فضلا عن قطع الطريق بشارع الهرم ونفق نصر الدين وقتل 2 من الأهالي وإلقاء جثثهما وسط النفق كما ذبحوا قبطيا صاحب محل هواتف محمولة بالطالبية.

كما قتلوا رائدا بشرطة السياحة أثناء عودته من عمله أعلى محور 15 مايو، واستشهد مجند أثناء هجومهم على قسم العياط، وأطلقوا النار على قسم الطالبية وأشعلوا مبنى محافظة الجيزة وحرقوا مبنى كلية الهندسة.



وقطع عناصر الإرهابية شارع الهرم وحطموا المحلات وأشعلوا النيران في نفق نصر الدين بالهرم، واقتحموا محلا للهواتف المحمولة بمنطقة الطالبية، بعدما اكتشفوا أن صاحبه قبطي وفروا هاربين وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على حقيبة مليئة بالملابس وساطور داخل المحل.



وهاجم المئات من الإخوان ديوان محافظة الجيزة وحرقوه بالكامل، حيث أشعلوا النيران فيه مما أسفر عن انفجار 5 سيارات بجراج المحافظة، وقطع آخرون الطريق الدائري في الاتجاهين من ناحية شارع البحر الأعظم، الأمر الذي تسبب في شلل مروري كامل وقامت قوات الحماية المدنية بإجلاء موظفي محافظة الجيزة من المبنى المحترق عن طريق السلالم الهيدروليكية حيث تم إنقاذهم من النوافذ.

ولم يكتف الإخوان بما ارتكبوه حيث توجهوا لجراج قسم الطالبية عقب فشلهم في اقتحامه وسرقوا ما به من سيارات ودراجات بخارية ثم حرقوه وفروا هاربين.