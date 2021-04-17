«الاختيار 2» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض حلقة «فض رابعة»

تصدر مسلسل الاختيار الجزء الثاني تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تزامنا مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل والخاصة بعملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين.

ويعرض مسلسل الاختيار 2، على قناة «ON» في التاسعة والنصف مساءً، وهو أحد الأعمال التي تم إنتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، وحقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، سيناريو هاني سرحان، إنتاج شركة سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

وقرر مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، إذاعة حلقة اليوم السبت 5 رمضان من مسلسل «الاختيار 2» دون فواصل إعلانية، وقال المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة، إن القرار صدر بتحديد الحلقة 5 كونها تحتوي على أحداث مهمة مرت في تاريخ مصر، وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الإعلانية المسبق حجزها.