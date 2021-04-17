«التضامن»: 292 ألف أسرة مستفيدة من دعم «تكافل وكرامة» في أسيوط

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل" فى محافظة أسيوط بلغ 210,724 أسرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من كرامة 81,884 بإجمالي 292,608 أسرة وبتكلفة 6 مليار جنيه و733 مليون جنيه.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل هو مساعدة نقدية مشروطة واستحقاق أسري، يمنح للأسر ذات المستوى المعيشي الضعيف جدا، ودخلها قليل، وليس لديهم أملاك أو حيازات على شرط أن تكون هذه الأسرة لديها أطفال من سن يوم وحتى 18 سنة، ويشترط للحاصلين عليها، أن يكون الأطفال فوق 6 سنوات مُسجلين في التعليم.

أشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن لا يقتصر علي برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" فقط، إنما هناك حزمة من الخدمات والبرامج الشاملة التي تقدمها وزارة التضامن التي تهدف في المقام الأول لتشجيع المرأة على المشاركة في الإنتاج والتمكين الاقتصادي، مشددة علي أنه كلما كانت الأسرة أصغر كانت التنمية أكبر، مؤكدة أن وزارة التضامن تعمل علي الأسرة من منظور متكامل متعدد الأبعاد، موضحة أن الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما أن برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ4 ملايين أسرة، كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة على أن 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب مشيرة إلى أن الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام ، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.

وأكدت أنه تم ميكنة كل تطبيقات الدعم النقدي وتحديثها بشكل دوري، كما يتم التحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الخارجية، واحتساب درجة الفقر والدفع الالكتروني لمستفيدي الدعم النقدي.